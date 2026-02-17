देश
Narendra Modi Macron Meeting : फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन मुंबईत दाखल, आज ३.२५ लाख कोटींच्या राफेल करारावर होणार स्वाक्षरी
Emmanuel Macron India visit : मॅक्रॉन भारतात आयोजित ‘AI इम्पॅक्ट समिट’मध्ये सहभागी होत असून द्विपक्षीय शिखर परिषदही घेणार आहेत. दोन्ही नेते “भारत-फ्रान्स इयर ऑफ इनोव्हेशन २०२६” चे उद्घाटन करून उद्योग, स्टार्टअप्स आणि संशोधकांना संबोधित करतील.
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन मंगळवारी तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले. २०१७ मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतरचा हा त्यांचा चौथा दौरा आहे. राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई विमानतळावर मंगळवारी रात्री त्यांचे स्वागत केले. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईत भेट घेणार आहेत. दोन्ही नेते डसॉल्ट राफेल लढाऊ विमाने आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) चर्चा करणार आहेत.