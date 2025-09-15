कसलं व्यसन नाही, तंदुरुस्त अन् आनंदी आयुष्य; तब्येत बरी नाही मेसेज केल्यानंतर १० मिनिटात सहकाऱ्याचं निधन, बॉसला धक्का

आपलं आयुष्य किती क्षणभंगुर आहे याची प्रचिती आल्याचं एका बॉसने शेअर केलंय. सहकाऱ्यानं तब्येत बरी नसल्यानं सुट्टी घेतोय असा मेसेज पाठवल्यानंतर पुढच्या १० मिनिटातच त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संबंधित सहकाऱ्याच्या कुटुंबियांसह ऑफिसमधील सहकाऱ्यांनाही धक्का बसला. कोणतंही व्यसन नसलेल्या, आजार नसलेल्या व्यक्तीला अचानक हृदयविकाराचा झटका आला आणि तो कायमचा आपल्यातून निघून गेला. समोर निरोगी दिसणाऱ्या व्यक्तीला अचानक अशा संकटांना सामोरं जावं लागू शकतं हेच यातून दिसत असल्याची भावना बॉसने व्यक्त केलीय..बॉसने पोस्टमध्ये म्हटलं की, माझा एक सहकारी शंकरने सकाळी ८.३७ वाजता मला एक मेसेज केला. त्यात म्हटलं होतं की,'सर माझी पाठ खूप दुखतेय, मी आज ऑफिसला येऊ शकणार नाही. मला रजा मंजूर करा.' रजेसाठी असे मेसेजेस येणं काही नवं नाही. मी त्यावर, ओके, आराम कर असं उत्तर दिलं. त्यानंतर माझा दिवस नेहमीप्रमाणे सुरू झाला..हॉस्टेलमध्ये झोपलेल्या विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात मित्रांनी घातलं फेविक्विक, ८ जणांना रुग्णालयात केलं दाखल.दरम्यान, सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास बॉसला आलेल्या एका फोननं सगळ्यांनाच हादरवून टाकलं. समोरच्या व्यक्तीनं बॉसला सांगितलं की, शंकरचं सकाळी निधन झालं. तेव्हा ही गोष्ट खरी वाटत नव्हती म्हणून बॉसने खात्री करण्यासाठी दुसऱ्या सहकाऱ्याला फोन केला. सकाळी मेसेज करणाऱ्या माणसाचं इतक्यात कसं निधन होऊ शकतं. सहकाऱ्याकडून शंकरच्या घरचा पत्ता घेऊन त्याच्या घराकडे गेलेल्या बॉसला शंकरचं कुटुंबिय शोकसागरात बुडालं होतं..बॉसने सांगितलं की, गेल्या ६ वर्षांपासून शंकर माझ्या टीममध्ये होता. फक्त ४० वर्षांचा असणारा शंकर निरोगी आणि तंदुरुस्त होता. विवाहित असणाऱ्या शंकरला एक मूलही होते. तो धूम्रपान करत नव्हता आणि त्याने दारूला कधी स्पर्शही केला नव्हता. त्याला हृदयविकाराचा झटका आला होता..शंकरनं मला सकाळी ८.३७ वाजता मला रजेसाठी मेसेज केलेला. तर ८.४७ वाजता त्याचं निधन झालं. एक माणूस आपला शेवटचा श्वास घ्यायच्या १० मिनिटे आधी मला मेसेज करतो. १० मिनिटांनी तो या जगातच नाही. हे खूप धक्कादायक आहे. मी पूर्णपणे सुन्न झालोय अशा भावना बॉसने व्यक्त केल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.