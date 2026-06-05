Oil India Andaman Gas: मोठी बातमी! अंदमानच्या समुद्रात सापडलं ऊर्जेचं भांडार; केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी दिली माहिती

Energy Security Boost: भारतासाठी आज मोठी आनंदाची बातमी आहे. देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्याच्या आणि देशांतर्गत इंधन उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. 'ऑईल इंडिया लिमिटेड'ला अंदमान समुद्रात खोल पाण्याच्या खाली नैसर्गिक वायूचा एक मोठा साठा सापडला आहे. मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी याबाबत माहिती दिली आहे..केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ऑईल इंडियाचे कौतुक करत या ऐतिहासिक शोधाची अधिकृत माहिती दिली. भारताच्या महत्त्वाकांक्षी 'डीप-वाटर एक्सप्लोरेशन' मोहिमेला एक नवी आणि गतीमान दिशा देणारा हा शोध ठरणार आहे.हरदीप पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंदमान द्वीपसमूहाच्या पूर्व किनारपट्टीपासून १५ किलोमीटर दूर आणि ३५५ मीटर खोल समुद्रात असलेल्या 'श्री विजयपुरम-३' नावाच्या एका शोध विहिरीमध्ये हा नैसर्गिक वायूचा साठा आढळला आहे..K Annamalai: अन्नामलाईंचा भाजपला रामराम! नव्या पक्षाची घोषणा; तमिळनाडूच्या राजकारणात खळबळ, पक्षाची प्रतिक्रिया समोर.ऑईल इंडियाकडून १९०० मीटरपेक्षा जास्त खोलीवर प्राथमिक उत्पादन चाचणी घेण्यात आली, ज्यामध्ये सातत्याने झालेल्या 'फ्लेयरिंग'द्वारे गॅसच्या अस्तित्वाची खात्री पटली आहे. सध्या कंपनी या वायूची रचना आणि त्याचे अचूक ऊर्जा मूल्य तपासण्यासाठी गॅसचे नमुने गोळा करत आहे. वायूच्या उत्पत्तीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी काही चाचण्या देखील केल्या जात आहेत..Women Deportation: ‘विदेशी’ ठरवलेल्या महिलांच्या हकालपट्टीला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती; केंद्र सरकारकडे मागितलं उत्तर, प्रकरण काय?.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२५ च्या स्वातंत्र्यदिनी 'समुद्र मंथन मिशन'ची घोषणा केली होती. भारताच्या सागरी क्षेत्रातील खोल आणि अति-खोल पाण्यात मोठ्या संख्येने विहिरींचे उत्खनन करून हायड्रोकार्बन साठ्यांचा शोध घेणे, हा या मिशनचा मुख्य उद्देश आहे. अंदमान बेसिनमध्ये ऑईल इंडियाची मोहीम अत्यंत यशस्वी ठरत असून, आतापर्यंत खोदलेल्या एकूण ३ विहिरींपैकी २ विहिरींमध्ये हायड्रोकार्बन असण्याला अधिकृत दुजोरा मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.