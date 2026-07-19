मध्यरात्री नग्नावस्थेत मंदिरात गेली, मूर्ती उचलून तलावात उडी मारली; २५ वर्षीय इंजिनिअर तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणी मोठा खुलासा

हैदराबादमध्ये राहणाऱ्या एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअर तरुणीचा मृतदेह काही दिवसांपूर्वी पीरजादीगुडा इथल्या एका तलावात आढळला होता. तेजस्विनी असं तरुणीचं नाव असून पोलिसांनी आता या प्रकरणाचा छडा लावला आहे. मंदिराच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये धक्कादायक प्रकार दिसून आला. तेजस्विनी नग्नावस्थेत मंदिरात पोहोचली होती. मंदिरातील मूर्ती उचलून तिथून चालत जात तलावात उडी मारली. मेडिपल्ली पोलीस सध्या या प्रकाराची चौकशी करत आहेत..प्राथमिक तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, तेजस्विनी कपडे काढून नग्नावस्थेत मंदिरात गेली. तिथली अण्मावारूची मूर्ती उछलली आणि तलावाच्या दिशेनं गेली. तलावाच्या काठावरून तिने मूर्तीसह पाण्यात उडी मारली. यातच तिचा बुडून मृत्यू झाला. तलावात उडी मारल्याचं सीसीटीव्ही फुटेज मिळालं नाही. मात्र तलावात मूर्तीचा शोध घेतला जात आहे. मूर्ती सापडल्यास याबाबत तपासाला दिशा मिळू शकते..Nashik: 'वैशूला संपवलं', होणाऱ्या नवऱ्याला कॉलवर सांगितलं, नंतर उचललं टोकाचं पाऊल; दोघेही लिव्ह इनमध्ये रहायचे.सहा महिन्यांपूर्वी कामाच्या तणावामुळे लाखोंचं पॅकेज असलेला जॉब तेजस्विनीने सोडला होता. त्यानंतर ती विशाखापट्टणम इथं आली होती. दोनच महिन्यांपूर्वी ती आईसोबत हैदराबादला भाड्याच्या घरात राहत होती. तर तिचे वडील विशाखापट्टणममध्ये आहेत. तेजस्विनीला रात्रीची भीतीदायक स्वप्नं पडायची असंही आईने सांगितलंय..तेजस्विनीच्या मृत्यू प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तेजस्विनी ज्या फ्लॅटमध्ये राहत होती त्यासाठी दररोज ३५०० रुपये भाडं देत होती. महिन्याला या हिशोबाने ती एक लाख रुपयांपेक्षाही जास्त पैसे मोजायची. तेजस्विनी ज्या अपार्टमेंटमध्ये राहत होती तिथे वरच्या दोन मजल्यावर लॉज होता. तिथं येणाऱ्या लोकांची आणि परिसरातील नागरिकांचीही चौकशी आता केली जात आहे..पोलिसांकडून तेजस्विनीच्या मृत्यू प्रकरणाचा तपास वेगानं केला जात आहे. डेथ डिक्लेरेशन, पैशांचा व्यवहार आणि परिसरातील लोकांची चौकशी करण्यात येत आहे. तेजस्विनीने आत्महत्या का केली याचं कारण अद्याप समोर आलं नाहीय. पोलिसांनी तेजस्विनीची आई अरुणा यांचीही चौकशी केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.