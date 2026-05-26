8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात कर्मचारी संघटनेच्या 'या' मागण्या सरकार का स्वीकारत नाही? OPS बाबत महत्त्वाची माहिती...

Fitment Factor Dilemma: आठव्या वेतन आयोगामध्ये कर्मचारी संघटना सरकारकडे वेगवेगळ्या मागण्या करीत आहेत. सध्याच्या महगाईच्या अनुषंगाने या मागण्यात होत आहेत. मात्र सरकार सर्वच मागण्यांच्या बाबतीत सकारात्मक आहे, असं नाही. अनेक मागण्यांसाठी सरकारची भूमिका नकारात्मक असल्याची माहिती आहे..केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी मोठ्या पगाराची वाढ, पेन्शनमधील बदल आणि कौटुंबिक सूत्रात सुधारणा यासारख्या अनेक मागण्या लावून धरल्या आहेत. मात्र, आर्थिक दबाव आणि दीर्घकालीन आर्थिक जबाबदाऱ्यांमुळे सरकार या सर्व मागण्या जशाच्या तशा स्वीकारण्याची शक्यता कमी असून, त्याऐवजी सुवर्णमध्य काढण्याची शक्यता आहे..कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या कोणत्या?कर्मचारी संघटनांनी ३.८३ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे, जेणेकरून मूलभूत वेतनात मोठी वाढ होईल. परंतु, हा फिटमेंट फॅक्टर पूर्णपणे स्वीकारणे सरकारसाठी कठीण जाऊ शकते. कारण केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम राज्यांच्या तिजोरीवर आणि निवृत्तीवेतनाच्या दीर्घकालीन दायित्वांवर होतो.दुसरीकडे, मूळ वेतन निश्चितीसाठी सध्याचे ३ सदस्यांचे 'कौटुंबिक घटक सूत्र' बदलून ते ५ सदस्यांचे करावे, या मागणीचे मात्र युनियन नेत्यांनी जोरदार समर्थन केले आहे. आजच्या काळात कर्मचाऱ्यांवर केवळ पत्नी आणि मुलांचीच नव्हे, तर वृद्ध आई-वडिलांची जबाबदारी असते, तसेच आरोग्य आणि शिक्षणाचा खर्चही वाढला असल्याने हे सूत्र बदलणे ही काळाची गरज असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे..निवृत्तीवेतनाचा मोठा मुद्दा...निवृत्तीवेतनाबाबत जुनी पेन्शन योजना पूर्णपणे लागू करण्याची मागणी होत आहे. असं असलं तरी इतक्या वर्षांनंतर राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली पूर्णपणे मोडीत काढणे व्यावहारिकदृष्ट्या कठीण असल्याचे संघटनांच्याच प्रतिनिधींचं खासगीत मत आहे.त्यामुळे अनेक संघटना आता मूळ 'ओपीएस' ऐवजी 'युनिफाइड पेन्शन स्कीम' किंवा ओपीएससारखी सुरक्षा, महागाई भत्त्याशी जोडलेले पेन्शन आणि किमान खात्रीशीर पेन्शन यासारख्या पर्यायांवर चर्चा करत आहेत.