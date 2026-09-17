Provident Fund Latest Update : EPFO सदस्यांसाठी मोठी बातमी! PFची पगार मर्यादा २५ हजार; विमा १०.५० लाखांपर्यंत वाढण्याची शक्यता

EPF Pension Scheme : EPFO सदस्यांसाठी मोठी बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना अर्थात EPFO अंतर्गत अनिवार्य वेतन मर्यादा १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये प्रतिमहिना करण्याचा प्रस्ताव आहे. या बदलामुळे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ योगदानात वाढ होण्यासोबतच कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजना अर्थात EDLI अंतर्गत मिळणाऱ्या विमा संरक्षणावरही परिणाम होऊ शकतो..प्रस्तावित बदलानुसार वेतनाची मर्यादा २५ हजार रुपये झाल्यास, सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला मिळणाऱ्या EDLI विम्याची कमाल रक्कम सध्याच्या ७ लाख रुपयांवरून सुमारे १०.५० लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला मिळणाऱ्या आर्थिक संरक्षणात वाढ होण्याची शक्यता आहे..सध्या किती मिळतो EDLI विमा?EPFO सदस्यांचा EDLI योजनेंतर्गत विमा केला जातो. सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, पात्रतेनुसार त्याच्या वारसाला या योजनेअंतर्गत विमा रक्कम मिळते. सध्याच्या वेतन मर्यादेनुसार कमाल विमा लाभ ७ लाख रुपये आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्याला स्वतंत्रपणे विम्याचा प्रीमियम भरावा लागत नाही. त्यामुळे EPFO सदस्यांसाठी ही सुविधा महत्त्वाची मानली जाते. कर्मचाऱ्याच्या अकस्मात मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे..२५ हजार रुपये वेतन मर्यादा झाल्यास काय बदलणार?सध्या EPFO साठी अनिवार्य वेतन मर्यादा १५ हजार रुपये गृहीत धरली जाते. त्यावर आधारित EDLI विम्याच्या गणितात ३५ पट वेतनाचा घटक महत्त्वाचा आहे.सध्याच्या मर्यादेनुसार गणित पाहिल्यास,१५,००० × ३५ = ५.२५ लाख रुपये, यामध्ये नियमानुसार मिळणाऱ्या अतिरिक्त रकमेमुळे कमाल विमा लाभ ७ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचतो. आता वेतन मर्यादा २५ हजार रुपये झाल्यास, २५,००० × ३५ = ८.७५ लाख रुपये, यामध्ये १.७५ लाख रुपयांची अतिरिक्त रक्कम गृहीत धरल्यास, ८.७५ लाख + १.७५ लाख = १०.५० लाख रुपये, अशा प्रकारे प्रस्तावित वेतन मर्यादेनुसार EDLI विम्याची कमाल रक्कम १०.५० लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते..कर्मचाऱ्यांना आणखी काय फायदा होणार?वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांच्या EPF योगदानाच्या गणितातही बदल होऊ शकतो. कर्मचारी आणि नियोक्त्याच्या योगदानाची रक्कम वाढल्यास दीर्घकालीन निवृत्ती बचतीवर त्याचा परिणाम होईल. मात्र, प्रत्यक्ष पीएफ योगदान, कर्मचारी कोणत्या वेतन घटकावर योगदान देतो आणि नियोक्त्याची अंमलबजावणी यावर अंतिम परिणाम अवलंबून असेल. त्यामुळे केवळ वेतन मर्यादा वाढली म्हणून प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या खात्यातील योगदान नेमके किती वाढेल, हे सांगता येणार नाही..कुटुंबाला मिळणारे विमा संरक्षण महत्त्वाचेEDLI योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या सेवाकाळात मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला मिळणारे आर्थिक संरक्षण. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबासाठी अशा प्रकारची रक्कम अचानक निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीच्या काळात महत्त्वाची ठरू शकते. प्रस्तावित वेतन मर्यादा लागू झाल्यास विम्याची कमाल रक्कम वाढण्याची शक्यता असल्याने त्याचा थेट फायदा पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.