देश

Provident Fund Latest Update : EPFO सदस्यांसाठी मोठी बातमी! PFची पगार मर्यादा २५ हजार; विमा १०.५० लाखांपर्यंत वाढण्याची शक्यता

EPFO New Rules 2026 : EPFO अंतर्गत PFची वेतन मर्यादा १५ हजारांवरून २५ हजार रुपये करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे ५१ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
Provident Fund Latest Update EPFO New Rules

Provident Fund Latest Update EPFO New Rules

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

EPF Pension Scheme : EPFO सदस्यांसाठी मोठी बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना अर्थात EPFO अंतर्गत अनिवार्य वेतन मर्यादा १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये प्रतिमहिना करण्याचा प्रस्ताव आहे. या बदलामुळे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ योगदानात वाढ होण्यासोबतच कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजना अर्थात EDLI अंतर्गत मिळणाऱ्या विमा संरक्षणावरही परिणाम होऊ शकतो.

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