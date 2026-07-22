EPS-95 Pensioners Protest: पेन्शनधारकांचा ता.५ ऑगस्टला दिल्लीत एल्गार; किमान पेन्शनसाठी महाआंदोलनाची पुणे जिल्ह्यात जोरदार तयारी

डी.के.वळसे पाटील मंचर: ईपीएस-९५ (EPS-95) योजनेअंतर्गत अत्यल्प पेन्शन मिळणाऱ्या निवृत्त कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी येत्या बुधवार (ता.५ ऑगस्ट) रोजी नवी दिल्ली जंतर मंतर येथे देशव्यापी महाआंदोलन करण्यात येणार असून, या आंदोलनात मोठ्या संख्येने पेन्शनधारकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन ईपीएस-९५ राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोकराव राऊत यांनी केले आहे..राऊत म्हणाले, केंद्र सरकारकडे कर्मचारी वर्गाच्या योगदानातून मोठ्या प्रमाणावर निधी जमा होत असतानाही निवृत्त कर्मचाऱ्यांना न्याय्य व सन्मानजनक पेन्शन मिळत नाही. त्यामुळे वाढीव पेन्शन हा त्यांचा हक्क असून, प्रलंबित मागण्या तातडीने मंजूर करण्यासाठी देशभरातील पेन्शनधारक एकत्र येऊन दिल्लीत आंदोलन करणार आहेत..Dharmendra Pradhan Resignation Letter : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे पत्र व्हायरल; सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या पत्रामागील सत्य काय?.पुणे जिल्ह्यातील आंदोलनाची जबाबदारी सांभाळणारे कामगार नेते ॲड. बाळासाहेब बाणखेले यांनी सांगितले की, अनेक कामगारांनी १५ ते २० वर्षे सेवा करूनही त्यांना आज केवळ ८०० ते ९०० रुपये मासिक पेन्शन मिळते. या तुटपुंज्या रकमेत वृद्धापकाळात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अशक्य झाले असून, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नाही.”.४८ तास धोक्याचे! राज्यात पावसाचा जोर कायम राहणार; घाटमाथ्यावर 'रेड अलर्ट', मुंबईसह अनेक जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा.“आंदोलनासाठी प्रवास, चहा-नाश्ता व भोजनाचा खर्च होणार असल्याने सहभागी होणाऱ्या पेन्शनधारकांनी मोबाईल क्रमांक ९९२३५८७०१४ वर संपर्क साधून नावनोंदणी करावी. तसेच शक्य असल्यास त्याच क्रमांकावर गुगल पेद्वारे आर्थिक सहकार्य करावे,” असे आवाहन आंदोलनाचे आंबेगाव तालुका संयोजक रामदास जाधव पाटील यांनी केले. ते म्हणाले पुणे जिल्ह्यातून आतापर्यंत १५० जणांनी नावनोदणी केलेली आहे. सध्या पुणे जिल्ह्यासह राज्यभरात या महाआंदोलनाच्या तयारीला वेग आला असून, मोठ्या संख्येने पेन्शनधारक दिल्लीकडे रवाना होण्याची तयारी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.