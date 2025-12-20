Epstein File Controversy : एपस्टीन फाईल भारताच्या राजकारणाला हादरवणार? फाईलमध्ये PM मोदींचं नाव? पृथ्वीराज चव्हाण यांचा धक्कादायक दावा

कऱ्हाड (जि. सातारा) : अमेरिकेतील कुख्यात बाल लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात नेमकं काय नातं आहे, याचं उत्तर सरकारनं द्यावं, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan Statement) यांनी आज कऱ्हाड येथे माध्यमांशी बोलताना केली..चव्हाण यांनी सांगितले की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका सल्लागाराने एपस्टीनकडे ई-मेलद्वारे विनंती केली होती की, “मला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटायचं आहे.” यावर एपस्टीनने “मी प्रयत्न करतो” असे उत्तर दिले आणि काही दिवसांनी “Modi on Board” असा मेल आल्याचे फाईलमध्ये नमूद आहे. यामुळे मोदी आणि एपस्टीन यांच्यातील संबंधांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात, असे चव्हाण म्हणाले..Prithviraj Chavan on Epstein files : ‘मराठी माणूस पंतप्रधान होणार’ यावर पुन्हा पृथ्वीराज चव्हाणांनी केलं वक्तव्य, फुसका बार की मराठी पंतप्रधान?.एपस्टीन फाईलमध्ये भारतीयांची नावे?चव्हाण यांनी पहिल्यांदाच स्पष्टपणे सांगितले की, एपस्टीन फाईलमध्ये भारतातील उद्योगपती अनिल अंबानी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी तसेच काही आजी-माजी खासदारांची नावे असल्याचा उल्लेख आहे. तसेच अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या एका व्यक्तीचाही या फाईलमध्ये समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले..एपस्टीन प्रकरणाची पार्श्वभूमीजेफ्री एपस्टीनवर १९९५-९६ पासून बाल लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप होते. लहान मुलींची देहविक्री उच्चपदस्थ आणि श्रीमंत व्यक्तींना केल्याचा त्याच्यावर आरोप होता. २००८-०९ मध्ये अमेरिकेत त्याला शिक्षा झाली होती. तो एक गुन्हेगार आहे, हे सर्वांना माहिती होते, असे चव्हाण यांनी नमूद केले. २०१९ मध्ये एपस्टीनचा तुरुंगात मृत्यू झाला. ती आत्महत्या होती की खून, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..मध्यरात्री Epstein Files केल्या जारी; १२०० पीडित मुली, ३५०० फाइल्स, हजारो फोटो, DVD आणि कागदपत्रं.३०० जीबीहून अधिक डेटा; माहिती दडपण्याचा संशयअमेरिकेच्या संसदेत दोन्ही पक्षांच्या खासदारांनी एपस्टीन फाईल सार्वजनिक करण्याचा कायदा मंजूर केला आहे. सध्या या फाईलमधील सुमारे ३०० जीबीहून अधिक डेटा अमेरिकेच्या कायदा मंत्र्यांच्या ताब्यात आहे. या फाईलमधील सर्व माहिती उघड होण्यासाठी अजून काही आठवडे लागणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले..या फाईलमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचे फोटो आणि व्हिडिओ असल्याचा दावा करत, ते दाबण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली. अमेरिकेतील भारतीय वंशाचे खासदार रो खन्ना यांनी हे विधेयक मांडले असून, अमेरिकन सरकार माहिती लपवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे, असेही चव्हाण म्हणाले..भारताच्या राजकारणावर परिणाम होण्याची शक्यताया फाईलमधून समोर येणारी माहिती भारताच्या राजकारणावर परिणाम करू शकते, अशी गंभीर शंका व्यक्त करत चव्हाण म्हणाले की, जर बाल लैंगिक शोषणाचे ठोस पुरावे समोर आले, तर अमेरिका आणि भारतातही गुन्हा दाखल होऊ शकतो. जनतेच्या न्यायालयात ही सर्व माहिती उघड होईल. अशा लोकांच्या हातात देशाचे शासन चालवण्याची सूत्रे द्यायची की नाही, याचा विचार भारताच्या जनतेला करावा लागेल,” असे ते म्हणाले..एपस्टीनची मोदींशी गाठ कोणी घालून दिली?“एपस्टीन आणि मोदी यांचे संबंध कसे आले? २०१४ सालचा संदर्भ या फाईलमध्ये का आहे? एपस्टीन मोदींची भेट कोणाशीही घडवून आणू शकतो का?” असे सवाल उपस्थित करत चव्हाण म्हणाले की, त्या काळात हरदीप पुरी हे अमेरिकेतील भारताचे राजदूत होते. त्यांच्या भूमिकेचा या प्रकरणात काही संबंध आहे का, याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.