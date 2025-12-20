देश

Epstein File Controversy : एपस्टीन फाईल भारताच्या राजकारणाला हादरवणार? फाईलमध्ये PM मोदींचं नाव? पृथ्वीराज चव्हाण यांचा धक्कादायक दावा

Epstein File Controversy Explained : एपस्टीन फाईलमधील कथित ई-मेलमुळे नरेंद्र मोदींच्या नावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चौकशीची मागणी केली आहे.
हेमंत पवार
कऱ्हाड (जि. सातारा) : अमेरिकेतील कुख्यात बाल लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात नेमकं काय नातं आहे, याचं उत्तर सरकारनं द्यावं, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan Statement) यांनी आज कऱ्हाड येथे माध्यमांशी बोलताना केली.

