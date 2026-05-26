LPG Alternative India : महाग 'एलपीजी'ला पर्याय! नितीन गडकरी यांनी लॉंच केली स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक इथेनॉल शेगडी

देशाच्या काही भागांत एलपीजी टंचाईचे अहवाल येत असतानाच केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर येथे इथेनॉलवर चालणाऱ्या नवीन शेगडी तंत्रज्ञानाचे अनावरण केले आहे. हे तंत्रज्ञान एलपीजी सिलिंडर्सपेक्षा लक्षणीय स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे..गडकरी यांनी सांगितले की, हे उपकरण इथेनॉल आणि पाण्याच्या मिश्रणावर चालते. शुद्ध इथेनॉल वापरले जात नाही, त्यामुळे सुरक्षितता वाढते आणि स्वच्छ ज्योत मिळते. हे तंत्रज्ञान पूर्णपणे स्वदेशी आहे आणि भारताच्या जैवइंधन मोहिमेतील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. .इथेनॉल ब्लेंडिंगची प्रगतीभारताने गेल्या दशकात इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमात उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. २०१४ मध्ये पेट्रोलमध्ये केवळ १.५% इथेनॉल मिश्रण होते, ते २०२५ पर्यंत सुमारे २०% पर्यंत वाढले आहे. आतापर्यंत हा इथेनॉल मुख्यतः वाहनांसाठी वापरला जात होता, मात्र आता स्वयंपाक क्षेत्रातही त्याचा वापर वाढवण्याची तयारी सुरू आहे..मुख्य फायदेनितीन गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार, या शेगडीचा वापर करणाऱ्या कुटुंबांचा मासिक खर्च LPG पेक्षा कितीतरी कमी होईल. रॉकेल, लाकूड किंवा कोळशाच्या तुलनेत इथेनॉलचे ज्वलन पूर्णपणे स्वच्छ होते. कार्बन मोनॉक्साईड आणि इतर हानिकारक वायूंचे उत्सर्जन नगण्य असते..भारत LPG आणि कच्च्या तेलाची सुमारे ८५% गरज आयात करतो. इथेनॉलचा वापर वाढल्यास परदेशी चलन खर्चात बचत होईल. उस आणि मका उत्पादक शेतकऱ्यांना नवी बाजारपेठ मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल..डिझेलमध्ये अल्कोहोल, व्यावसायिक एलपीजीमध्ये DME मिसळण्याची तयारी; युद्धामुळे सरकार मोठा निर्णय घेणार?.आव्हानेतज्ज्ञांनी मात्र इथेनॉलसारख्या ज्वलनशील द्रव इंधनाचा घरगुती वापर करताना कठोर सुरक्षा मानके राबवणे गरजेचे असल्याचे सांगितले आहे. अपघात टाळण्यासाठी विशेष डिझाइन आणि नियमन आवश्यक आहे.