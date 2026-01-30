मद्यप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी! लवकरच कमी होणार दारुचे दर, मोठी अपडेट आली समोर

मद्यप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण विदेशी दारू स्वस्त होणार आहे. युरोपमधून येणाऱ्या व्हिस्की, बिअर आणि वाईन दर कमी होतील, अशी माहिती आहे. भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात मुक्त व्यापार करार झाला आहे. या करारामुळेच युरोपमधून येणाऱ्या दारुवरील आयात शुल्कात कपात करण्यात आली आहे. सध्या, भारतात आयात केलेल्या वाइनवर १५० टक्के इतका मोठा आयात कर आकारला जातो. मात्र नव्या करारानुसार, हा कर कमी केला जाणार आहे. या करारानंतर विदेशी दारूच्या किमती कमी होणार असल्यामुळे मद्यप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे..भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात काही दिवसांपू्र्वीच मुक्त व्यापार कराराची घोषणा झाली आहे. या डीलला आता मदर ऑफ ऑल डील म्हटलं जातं आहे. युरोपियन काऊन्सिलचे अध्यक्ष एंतोनियो लुईस सांतोस दा कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत या कराराची घोषणा करण्यात आली..India-EU Trade Deal : 18 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! भारत-युरोप करार झाला, तुमच्यासाठी आता काय स्वस्त होईल?.भारत आणि युरोपियन यूनियन यांच्यात १८० अब्ज युरोचा व्यापार आहे. ८ लाखांपेक्षा अधिक भारतीय युरोपियन यूनियन देशात राहत आहेत. स्ट्रॅटेजिक टेक्नेलॉजी,क्लीन एनर्जी, डिजिटल गव्हर्नन्स ते डेव्हलपमेंट पार्टनरशिपपर्यंत, प्रत्येक क्षेत्रात सहयोगाचे नवे मापदंड निर्माण केले आहेत. यासह आजच्या कराराद्वारे समाजाच्या सर्व वर्गांना लाभ पोहोचवणारे निर्णय घेतले आहेत..Donald Trump Trade Policy : डोनाल्ड ट्रम्प पडले एकटे, भारत बनणार जागतिक आर्थिक बदलाचे केंद्र, व्यापारी राजकारण वेगळ्या वळणावर.या करारामुळं भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये गुंतवणुकीला बुस्ट मिळेल, नव्या भागीदाऱ्या बनतील आणि जागितक पातळीवर पुरवठा साखळीला मजबूत करेल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. तसेच हा फक्त मुक्त व्यापार करार नसून भागिदारी समृद्धीची नवी ब्लू प्रिंट असेल, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.