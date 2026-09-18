Social Media Ban: तेरा वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया बंद; युरोपीय आयोगाने ‘इयू किड्स ॲक्ट’ स्वीकारला

इस्तंबूल (तुर्किये) : तेरा वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरता येऊ नये व सोशल मीडिया खाते स्वतः उघडण्यासाठी किमान १५ वर्षे वय असावे, असा सांगणारा ‘इयू किड्स ॲक्ट’ युरोपीय आयोगाने गुरुवारी स्वीकारला. या प्रस्तावानुसार, १५ वर्षांनंतरच मुलांना स्वतःचे सोशल मीडिया खाते उघडता येईल..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.तेरा आणि चौदा वर्षांच्या मुलांसाठी पालकांच्या खात्याशी जोडलेले ‘मिनी अकाउंट’ देता येईल. त्यातून मुलांसाठी योग्य सोशल मीडिया आणि व्हिडिओ सेवा वापरता येतील. या खात्यांवर सोशल संपर्क मर्यादित ठेवण्याबरोबरच दिवसाला जास्तीत जास्त एक तास स्क्रीन टाइम ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. .तेरा वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरता येणार नाही. मात्र, पालकांच्या नियंत्रणाखाली मुलांसाठी खास तयार केलेल्या व्हिडिओ सेवा त्यांना पाहता येतील. सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, .Indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायी प्रवास.एआय चॅटबॉट आणि इतर ऑनलाइन सेवांनाही मुलांच्या सुरक्षेसाठी नियम पाळावे लागतील. मुलांना जास्त वेळ ऑनलाइन ठेवणारे अनंत स्क्रोलिंग, बक्षिसांचे आमिष, रात्रीच्या सूचना आणि अनोळखी व्यक्तींकडून संपर्क यावर निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.