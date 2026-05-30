Karnataka Politics: डीके शिवकुमार CM बनण्याआधीच कर्नाटकमध्ये प्रेशर पॉलिटिक्स! दलित-लिंगायत समाजाकडून मोठी मागणी, काँग्रेससमोर नवी डोकेदुखी

डी. के. शिवकुमार यांची नेतेपदी निवड करण्यासाठी कर्नाटक विधान पक्षाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या उद्देशाने काँग्रेसचे प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बंगळूरु येथे दाखल झाले आहेत. त्यांनी विमानतळ सोडताच, तेथे उपस्थित असलेल्या दलित समाजाच्या नेत्यांनी दलित नेते आणि माजी मंत्री के. एच. मुनियप्पा यांना उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्त करण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले..विमानतळाच्या टर्मिनल १ वर अनेक तास चाललेल्या या आंदोलनाने व्यापक लक्ष वेधून घेतले. मादिगा समाजाला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा केपीसीसी अध्यक्ष यांसारखी महत्त्वाची पदे कधीही देण्यात आली नाहीत, याबद्दल आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त केली आणि या वेळी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे, असा आग्रह धरला. उपमुख्यमंत्रीपद नाकारल्यास काँग्रेसला राजकीयदृष्ट्या नुकसान पोहोचू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला. .३० फेब्रुवारीला जन्म, कागदपत्र पाहून मुस्लीम महिलेची याचिका फेटाळली; भारतीय मानण्यास हायकोर्टानं दिला नकार.आपल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास समाज पक्षाला धडा शिकवेल, असेही ते म्हणाले. सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल आणि रणदीप सुरजेवाला यांच्यासह काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते शहरातील शांग्री-ला हॉटेलमध्ये असतानाच हे आंदोलन होत आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनापूर्वी आज संध्याकाळी काँग्रेस नेते बैठक घेण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीबद्दल एएनआयशी बोलताना मुनियप्पा म्हणाले, "काही लोक प्रस्ताव मांडत आहेत, तर काही त्याला पाठिंबा देत आहेत. .Bank Holiday: जूनमध्ये तब्बल 13 दिवस बँकांना सुट्टी! महाराष्ट्रात किती दिवस बंद राहणार बँका? RBI ची यादी पाहा.ही एक प्रक्रिया आहे आणि आम्ही यापलीकडे काहीही सांगू शकत नाही, परंतु ही प्रक्रिया आज संध्याकाळपर्यंत पूर्ण होईल." लिंगायत समाजही काँग्रेस नेतृत्वावर महत्त्वाच्या पदांसाठी दबाव टाकत आहे. गुरु बसवा पट्टदेवरू आणि त्यांच्या समर्थकांनी ज्येष्ठ नेते ईश्वर खंड्रे यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्याची मागणी केली आहे. गुरु बसवा यांनी एएनआयला सांगितले, "जर ईश्वर खंड्रे यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिले नाही, तर लिंगायत समाज पुढील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला धडा शिकवेल." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.