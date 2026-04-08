अतिक्रमण पाडायला आले प्रशासन, पोलिसांसमोरच पिता-पुत्रासह तिघांनी गळफास घेतल्यानं उडाली खळबळ

अतिक्रमणात असलेल्या घराचं बांधकाम पाडण्यासाठी आलेल्या प्रशासनासमोरच पिता-पुत्रासह तिघांना गळफास घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. उत्तर प्रदेशात शाहजहाँपूर इथं ही घटना घडली आहे. घटनास्थळी असलेल्या पोलिसांनी प्रसंगावधान राखत दोघांना वाचवलं तर एकाचा प्रकृती गंभीर आहे. या घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनीही रुग्णालयात जाऊन तिघांची भेट घेतली. .शाहजहाँपूरच्या मगटोरा गावात प्रशासनाकडून अतिक्रमण केलेल्या घराचं बांधकाम पाडण्यासाठी पथक पोहोचले होते. कारवाई सुरू असताना त्याविरोधात पिता-पुत्रासह तिघांनी घराजवळ असलेल्या झाडालाच गळफास घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला.पोलिसांनी तातडीने दोघांना खाली उतरवून वाचवलं तर तिसऱ्या व्यक्तीची प्रकृती गंभीर असून त्याला रुग्णालयात दाखल केलं आहे..जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱीही रुग्णालयात पोहोचले असून त्यांनी गंभीर प्रकृती असलेल्या व्यक्तीची विचारपूस केली. वर्षभरापूर्वीही प्रशासनाकडून याच घराचं बांधकाम पाडण्याचा प्रयत्न करण्या आला होता. त्यानंतर पुन्हा मंगळवारी प्रशासनाचे पथक कारवाईसाठी थेट जेसीबी घेऊन पोहचल्यानंतर कुटुंबातील तिघांनी केलेल्या आत्महत्येच्या प्रयत्नामुळे खळबळ उडाली..गळफास घेताना अडवलं, बहिणीच्या हाताचा घेतला चावाफर्रुखाबादमध्येही एका घटनेनं खळबळ उडाली आहे. कटरी इथं एका महिलेचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आलाय. आजाराला कंटाळून महिलेनं आत्महत्या केल्याचं कुटुंबियांनी म्हटलंय. गळफास घेताना महिलेला वाचवण्याचा प्रयत्न केला असता तिने बहिणीच्या हाताला चावा घेतला. या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आलीय. पोलिसांनी पंचनामा करत घटनेची नोंद केली असून अधिक तपास केला जात आहे.