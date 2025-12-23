पोलीस अधिकारी असून माझी ८ कोटींची फसवणूक झाली, माजी IPS अधिकाऱ्यानं स्वत:वर झाडून घेतली गोळी

सायबर गुन्हेगारांनी कोट्यवधींची फसवणूक केल्यानंतर माजी आयपीएस अधिकारी अमर सिंह चहल यांनी गोळी झाडून घेत स्वत:ला संपवण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षा रक्षकाच्या रायफलमधून त्यांनी स्वत:वर गोळी झाडून घेतली. यात ते गंभीर जखमी झाले असून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलंय. पोलिसांना घटनास्थळी सुसाइड नोट सापडली आहे. त्यात सायबर गुन्हेगारांनी ८.१० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा दावा करण्यात आलाय..पोलीस अधिकारी वरुण शर्मा यांनी सांगितलं की, अमर सिंह चहल यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. अमर चहल यांना रुग्णालयात आणण्यात आलं तेव्हा त्यांची प्रकृती गंभीर होती. प्रचंड रक्तस्राव झाला होता. त्यांच्यावर सर्जरी करण्यात आली आहे..EVMवर आता राष्ट्रीय पक्षाचे उमेदवार आधी, नंतर प्रादेशिक पक्ष आणि अपक्ष; ZP, पंचायत समिती निवडणुकीच्या नियमात बदल.अमर सिंह चहल यांच्यावर तीन तास शस्त्रक्रियेनंतर छातीत आणि फुफ्फुसात घुसलेली गोळी काढण्यात आली. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार १२ ते २४ तास अमर सिंह चहल हे देखरेखीखाली असतील. त्यांच्या प्रकृतीबाबत अद्याप काही सांगता येणार नाही असं डॉक्टरांनी स्पष्ट केलंय..पोलिसांना सुसाइड नोट सापडली असून पोलीस महासंचालक गौरव यादव यांच्या नावे पत्र लिहिलं आहे. सायबर गुन्हेगारांकडून व्हॉटसअप आणि टेलिग्राम ग्रुपच्या माध्यमातून काही दावे केले होते. त्यात स्टॉक ट्रेडिंग, आयपीओ अलॉटमेंट, ओटीसी ट्रेड, क्वांटिटेटिव्ह फंड याच्या माध्यमातून नफा कमावून देण्याचं आमिष दाखवलं होतं..अमर सिंह चहल यांनी सुसाइड नोटमध्ये आर्थिक नुकसान, मानसिक त्रासाचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी कुटुंबिय आणि सहकाऱ्यांची माफीसुद्धा मागितली आहे. पोलीस अधिकारी असूनही मी सतर्क राहू शकलो नाही. या प्रकरणात दोषींना पकडल्यास आणि पैशांची रिकव्हरी झाल्यास त्यातील काही भाग कुटुंबियांना द्या. मी ज्यांच्याकडून पैसे घेतलेत त्यांना परत देता येतील असंही अमर सिंह चहल यांनी म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.