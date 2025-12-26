Natural Gas: स्वच्छ इंधनाच्या दिशेने मोठे पाऊल! घरगुती गॅस स्वस्त होणार; देशभरात गॅस पाइपलाइन नेटवर्कचा झपाट्याने विस्तार

भारताने नैसर्गिक वायू पाइपलाइन नेटवर्कचा विस्तार करण्यात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या मते, देशातील कार्यरत गॅस पाइपलाइनची एकूण लांबी आता २५,००० किलोमीटरपेक्षा जास्त झाली आहे. सध्या २५,४२९ किलोमीटर पाइपलाइन कार्यरत आहेत, तर १०,४५९ किलोमीटर नवीन पाइपलाइनचे बांधकाम सुरू आहे. हा विस्तार भारताच्या एकात्मिक राष्ट्रीय गॅस ग्रिडच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते..गॅस पाइपलाइन नेटवर्कचा विस्तार करण्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये स्वच्छ इंधनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे आहे. नैसर्गिक वायू हा कोळसा आणि डिझेलसारख्या पारंपारिक इंधनांपेक्षा स्वच्छ मानला जातो. त्याच्या व्यापक वापरामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि औद्योगिक विकासाला गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे..Railway Rest House: बेड, फ्रिज, आरओ अन्... भारतीय रेल्वेची मोठी भेट; आधुनिक विश्रामगृह सुरू.पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (पीएनजीआरबी) गॅस वाहतुकीचा खर्च सुलभ आणि कमी करण्यासाठी एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक दर प्रणाली लागू केली आहे. या अंतर्गत, देशातील सुमारे 90% गॅस पाइपलाइन नेटवर्कमध्ये वाहतूक शुल्क एकसारखे असेल. यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांमधील गॅसच्या किमतींमधील तफावत कमी होईल आणि उद्योगांना आणि ग्राहकांना थेट फायदा होईल..प्रत्येक घराला स्वच्छ स्वयंपाक इंधन उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. १ डिसेंबर २०२५ पर्यंत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत अंदाजे १०३.५ दशलक्ष कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले आहेत. या योजनेची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी, सरकारने २०२५-२६ आर्थिक वर्षात अतिरिक्त २.५ दशलक्ष एलपीजी कनेक्शन मंजूर केले आहेत. अर्ज प्रक्रिया सुलभ करून, पात्रता आता एकाच घोषणेद्वारे निश्चित केली जाईल..आयुर्वेदिक डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, पण ॲलोपॅथिक डॉक्टरांचा विरोध.सर्वसामान्यांना एलपीजी परवडणारे राहावे यासाठी, पात्र लाभार्थ्यांना प्रति सिलेंडर ₹३०० ची सबसिडी दिली जात आहे. यामुळे एलपीजी वापरात सातत्याने वाढ होत आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की यामुळे ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबांना लाकूड आणि कोळसा यासारख्या प्रदूषित इंधनांपासून दूर जाण्यास मदत होईल. पेट्रोल पंपांवर डिजिटल पेमेंट, सुरक्षा तपासणी, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण आणि नवीन तेल आणि वायू उत्खनन ब्लॉक्सचे वाटप यासारख्या क्षेत्रातही लक्षणीय प्रगती झाली आहे. ही पावले भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला अधिक आधुनिक, सुरक्षित आणि स्वावलंबी बनविण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.