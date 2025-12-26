देश

Natural Gas: स्वच्छ इंधनाच्या दिशेने मोठे पाऊल! घरगुती गॅस स्वस्त होणार; देशभरात गॅस पाइपलाइन नेटवर्कचा झपाट्याने विस्तार

Natural Gas News: केंद्र सरकारने स्वच्छ इंधनाच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले आहे. देशभरात गॅस पाइपलाइन नेटवर्कचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. राष्ट्रीय गॅस ग्रिड विस्तारामुळे मोठी आशा निर्माण झाली आहे.
Vrushal Karmarkar
भारताने नैसर्गिक वायू पाइपलाइन नेटवर्कचा विस्तार करण्यात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या मते, देशातील कार्यरत गॅस पाइपलाइनची एकूण लांबी आता २५,००० किलोमीटरपेक्षा जास्त झाली आहे. सध्या २५,४२९ किलोमीटर पाइपलाइन कार्यरत आहेत, तर १०,४५९ किलोमीटर नवीन पाइपलाइनचे बांधकाम सुरू आहे. हा विस्तार भारताच्या एकात्मिक राष्ट्रीय गॅस ग्रिडच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते.

