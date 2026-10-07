Explained : SIR विरोधात 'इंडिया' आघाडी आक्रमक; ज्ञानेश कुमारांनी राजीनामा न दिल्यास विरोधकांची पुढची रणनीती काय? वाचा...

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरले आहेत. मंगळवारी SIRच्या विरोधात आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधकांनी मोर्चा काढला. मात्र, पोलिसांनी हा मोर्चा अडवल्यानंतर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी आठ तासांहून अधिक काळ आकाशवाणी भवन परिसरात ठिय्या देऊन बसले. .या आंदोलनादरम्यान राहुल गांधी यांच्या हातात ‘ज्ञानेश इट्स डन ब्रो’ असा पोस्टरही दिसून आला. एकंदरीत, इंडिया आघाडी या मुद्द्यावरून चांगलीच आक्रमक दिसून येत आहे. मात्र, या सगळ्या घडामोडींनंतरही ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही, तर विरोधकांकडे पुढे कोणते पर्याय असतील? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे..‘जेल भरो’ आंदोलनाचा पर्यायराजीनाम्याची मागणी मान्य झाली नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा पर्याय विरोधकांसमोर आहे. निवडणूक आयोगाचा घेराव, जंतर-मंतरवर रॅली आणि ‘जेल भरो’ आंदोलनासाठी NSUI तसेच डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटनांची मदत घेतली जाऊ शकते..Rahul Gandhi : ‘एकाही देशद्रोह्याला सोडणार नाही’, राहुल गांधी यांच्या टार्गेटवर कोण? सोशल मीडिया पोस्टने खळबळ.विरोधकांना एकत्र येण्याची गरजनिवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा घेऊन काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष आणि इतर प्रादेशिक पक्ष एका मंचावर येऊ शकतात. या माध्यमातून केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात व्यापक राजकीय अभियान उभं करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो..संसदेत महाभियोग प्रस्तावसंविधानातील अनुच्छेद 324(5) नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे प्रक्रिया लागू होते. त्यासाठी लोकसभेतील किमान 100 किंवा राज्यसभेतील 50 खासदारांच्या स्वाक्षरीचं नोटीस देण्याची प्रक्रिया आहे. त्यानंतर चौकशी समिती आरोपांची तपासणी करते. आरोप सिद्ध झाल्यास दोन्ही सभागृहांत विशेष बहुमताने प्रस्ताव मंजूर होणे आवश्यक आहे..High Court : नागरिकांना वगळले जात असेल तर SIR चा उपयोग काय? उच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला कडक प्रश्न .सुप्रीम कोर्टाचा पर्यायविरोधकांसमोर अनुच्छेद 32 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचाही मार्ग आहे. मतदार यादीतून नावं हटवताना योग्य प्रक्रिया पाळली नाही किंवा नियमांमध्ये बदल करताना नागरिकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन झालं, असा युक्तिवाद विरोधकांकडून केला जाऊ शकतो..२०२३च्या कायद्याला आव्हानमुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित 2023च्या कायद्यातील तरतुदींनाही विरोधक न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. निवड प्रक्रियेत झालेल्या बदलांचा निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होतो, असा मुद्दा मांडला जाऊ शकतो..मतदार यादीच्या प्रक्रियेवरही प्रश्नलोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे राज्यनिहाय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचाही पर्याय आहे. मतदारांची नावं वगळताना ठरलेली प्रक्रिया किंवा नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचं पालन झालं नाही, असा दावा करून SIRला आव्हान दिलं जाऊ शकतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.