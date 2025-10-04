देश

Coaching Center Blast: भयंकर! कोचिंग सेंटरमध्ये मोठा स्फोट, दोन विद्यार्थी जागीच ठार, अनेक जखमी, घटनेने खळबळ

Coaching Center Blast: उत्तर प्रदेशातील फर्रुखाबाद येथे एक मोठा अपघात घडला. एका कोचिंग सेंटरमध्ये स्फोट झाला. स्फोट इतका जोरदार होता की दोन जणांचे मृत्यू झाला. बचावकार्य सुरू आहे.
उत्तर प्रदेशातील फर्रुखाबाद जिल्ह्यात शनिवारी एक दुर्दैवी अपघात घडला. शहरातील एका कोचिंग सेंटरमध्ये अज्ञात कारणांमुळे मोठा स्फोट झाला. ज्यामध्ये दोन विद्यार्थी जागीच ठार झाले आणि सहा जण गंभीर जखमी झाले. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की, त्यामुळे आजूबाजूचा परिसर हादरला. पोलीस सध्या घटनेचा तपास करत आहेत.

