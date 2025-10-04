Coaching Center Blast: भयंकर! कोचिंग सेंटरमध्ये मोठा स्फोट, दोन विद्यार्थी जागीच ठार, अनेक जखमी, घटनेने खळबळ

उत्तर प्रदेशातील फर्रुखाबाद जिल्ह्यात शनिवारी एक दुर्दैवी अपघात घडला. शहरातील एका कोचिंग सेंटरमध्ये अज्ञात कारणांमुळे मोठा स्फोट झाला. ज्यामध्ये दोन विद्यार्थी जागीच ठार झाले आणि सहा जण गंभीर जखमी झाले. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की, त्यामुळे आजूबाजूचा परिसर हादरला. पोलीस सध्या घटनेचा तपास करत आहेत. .घटनेची माहिती मिळताच, जिल्हा दंडाधिकारी (डीएम) आणि पोलीस अधीक्षक (एसपी) घटनास्थळी पोहोचले आणि तेथे उपस्थित असलेल्या पोलिस पथकाकडून घटनेची माहिती घेतली. मिळालेल्या माहितीनुसार, कादरी गेट पोलीस स्टेशन परिसरातील सतानपूर मंडी रोडवर एक कोचिंग सेंटर आहे. शनिवारी संध्याकाळी कोचिंग सेंटरमध्ये अचानक स्फोट झाला आणि तो धुराने भरला. स्फोटाच्या आवाजाने परिसरातील रहिवासी घाबरले. .Crime: धक्कादायक! वादानंतर पत्नीचा पारा चढला, रागाच्या भरात पतीच्या प्राइवेट पार्टवर ब्लेडने वार अन्...; नेमकं काय घडलं?.लोक सेंटरमध्ये धावले आणि त्यांना काही विद्यार्थी जखमी अवस्थेत पडलेले आढळले. त्यांनी कादरी गेट पोलीस स्टेशनला घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी आठ जखमी विद्यार्थ्यांना उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी यापैकी दोन विद्यार्थ्यांना मृत घोषित केले. सहा जणांवर गंभीर दुखापतींवर उपचार करण्यात आले. यापैकी काही विद्यार्थ्यांना गंभीर दुखापतींमुळे सैफई मेडिकल कॉलेजमध्ये रेफर करण्यात आले. .इमारतीचे काही भाग २० मीटर अंतरापर्यंत विखुरलेले होते. स्फोटाचा आवाज सुमारे दोन किलोमीटरपर्यंत ऐकू आला. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की, सेप्टिक टँकमध्ये गॅस साचल्याने स्फोट झाला. घटनास्थळी असलेल्या फॉरेन्सिक टीमने असा निष्कर्ष काढला की, हा स्फोट मिथेन वायूमुळे झाला. .Cough Syrup: नऊ चिमुकल्यांचा मृत्यू पण एकही पोस्टमार्टेम का नाही? कफ सीरप प्रकरणात धक्कादायक खुलासा, नेमकं काय घडलं?.पोलिसांनी एका व्यक्तीला ताब्यात घेतले आहे. आतून सर्व कागदपत्रे जप्त केली आहेत. जिल्हा दंडाधिकारी आशुतोष दुबे आणि पोलीस अधीक्षक आरती सिंह घटनास्थळी उपस्थित आहेत. बचाव कार्य अजूनही सुरू आहे. इमारतीच्या ढिगाऱ्यात आणखी कोणी विद्यार्थी अडकले आहेत का हे निश्चित केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.