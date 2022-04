मोदींच्या जम्मू दौऱ्यादरम्यान घातपाताचा डाव? ड्रोनमधून स्फोटकं टाकल्याचा संशय

नवी दिल्ली : कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पहिल्यांदाच रविवारी जम्मूच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी सांबा भागातील त्यांच्या सभेजवळच एक स्फोट झाला होता. हा घातपाताचा प्रकार असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. हे स्फोटकं म्हणजे आयईडी असून ड्रोनमधून ते टाकण्यात आल्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. इंडिया टुडेनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Explosion in Jammu on day of PM Modi visit may have been an IED dropped by drone)

बिश्णाह भागातील ललियन गावातील ग्रामस्थांनी सांगितलं की, "हे स्फोटकं पंतप्रधान मोदींच्या आगमनापूर्वी तासभर आधी टाकण्यात आलं होतं. यामुळं सुरक्षा रक्षकांसाठी ही धोक्याची घंटा होती. या स्फोटकाचा मोठा स्फोट झाल्यानंतर ड्रोनच्या उडण्याचा आवाज ऐकल्याचा दावा स्थानिकांनी केला आहे. जिथं स्फोट झाला त्याजवळ राहणाऱ्या काही घरांचं नुकसान झालं आहे. घरांच्या भिंतींना तडे गेले तर खिडक्यांचा काचा देखील हादरल्या"

सुरक्षा रक्षकांतील सुत्रांच्या माहितीनुसार, ड्रोनद्वारे स्फोटकं टाकण्यात आल्याच्या अँगलने या प्रकरणाचा तपास करण्यात येत आहे. जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनांचा यामागे हात असू शकतो असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला आहे. या दोन्ही संघटनांकडे ड्रोन्स उपलब्ध असल्याचंही सुरक्षा सुत्रांनी सांगितलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेचं ठिकाणं हे आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १० किमी अंतरावर होतं. त्यामुळं कट रचल्याच्या आरोपांना बळ मिळत आहेत. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय सीमेवर एनएसजीकडून काऊंटर ड्रोन्स आणि बीएसएफकडून अशाच प्रकारचे अँटिड्रोन्स तैनात करण्यात आले आहेत.