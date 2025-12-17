Expressway Toll System : आता ‘एक्स्प्रेसवे’वर टोल भरण्यासाठी गाडी थांबवून वाट पाहण्याची गरज नसणार!

New Expressway Toll Collection System : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी राज्यसभेत माहिती दिली की, २०२६ च्या अखेरीस देशभरात मल्टी-लेन सीमलेस ट्रान्सपोर्ट (एमएलएफएफ) टोल प्रणाली आणि एआय-संचालित महामार्ग व्यवस्थापन पूर्ण केले जाईल आणि एकदा अंमलात आणल्यानंतर, या तंत्रज्ञानामुळे टोल प्लाझावरील वाहनचालकांचा थांबण्याचा वेळ फार कमी होईल.
गडकरी म्हणाले की, नवीन तंत्रज्ञान एआय-आधारित असेल. त्यामुळे, वाहनचालकांना आता टोल प्लाझावर वाट पाहावी लागणार नाही आणि यामुळे जवळपास दीड हजार कोटी रुपयांची इंधन बचत होईल. शिवाय, सरकारी महसुलात सहा हजार कोटी रुपयांची वाढ देखील होईल.
याबाबत नितीन गडकरींनी सांगितले की, "मल्टी-लेन सीमलेस ट्रान्सपोर्ट टोल (MLFF) ही एक खूप चांगली सुविधा आहे. पूर्वी आम्हाला टोल भरावे लागत होते आणि त्यासाठी तीन ते १० मिनिटे लागायची. नंतर, FASTag मुळे हा वेळ ६० सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी झाला आहे आणि आमचे उत्पन्न किमान पाच हजार कोटींनी वाढले आहे. आता FASTag ऐवजी MLFF लागू झाल्यामुळे, कार आता जास्तीत जास्त ८० किलोमीटर प्रति तास वेगाने टोल नाका पार करू शकतील आणि कोणालाही टोलवर थांबवले जाणार नाही."
याशिवाय गडकरीं सांगितले की, "आमचा प्रयत्न हा शून्य मिनिटांवर आणण्याचा आहे आणि यामध्ये AIसह सॅटेलाइटच्या माध्यमातून नंबर प्लेट ओळख आणि FASTag समाविष्ट असेल.’’ तसेच त्यांनी सांगितले की, "२०२६ पर्यंत आम्ही हे काम १०० टक्के पूर्ण करू. हे काम पूर्ण झाल्यावर, १५०० कोटी रुपयांची बचत होईल, आमचे उत्पन्न आणखी सहा हजार कोटी रुपयांनी वाढेल आणि टोल चुकवेगिरी दूर होईल. कोणतीही समस्या राहणार नाही व लोकांना टोल प्लाझावर थांबावे देखील लागणार नाही."
