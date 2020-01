'टायगर शार्क' दक्षिण किनारपट्टीला देणार 'सुखोई' संरक्षण!

तंजावर : भारतीय हवाई दलाने दक्षिण भारतात प्रथमच सुखोई विमाने तैनात केली आहेत. तंजावर येथील हवाई दलाच्या तळावर सुखोई-30 एमकेआय या लढाऊ विमानांची एक तुकडी दाखल झाली आहे.

व्यूहात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या हिंदी महासागर परिसरावर आता भारताची सुखोईद्वारे नजर राहणार आहे.

सरसेनाध्यक्ष बिपीन रावत आणि हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदुरिया यांच्या उपस्थितीत सुखोई 30 एमकेआय विमानांची 'टायगर शार्क'ही तुकडी दाखल करण्यात आली. या विमानांवर ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रेही जोडण्यात आली आहेत.

The SU-30MKI fighters in Thanjavur are being equipped with the air launched version of the BrahMos supersonic cruise missiles which can hit targets at around 300 kms with precision. https://t.co/N79BbocU2o pic.twitter.com/RVJcRZKONC

सुखोई 30 एमकेआय हे भारताचे अत्याधुनिक, सर्व प्रकारच्या परिस्थितीमध्ये उड्डाण करण्यास सक्षम असलेले लढाऊ विमान असून हे विमान जमीन, हवाई आणि सागरी मोहिमांमध्ये मोलाची कामगिरी बजावू शकते. या विमानांमुळे दक्षिणेकडील भारताचा सागरी किनारा आणि बेटे अधिक सुरक्षित झाली आहेत, असे संरक्षण दलाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

हवाई दलाच्या 2018 मध्ये झालेल्या गगनशक्ती या हवाई सरावावेळी सुखोई विमानांनी आपली क्षमता सिद्ध केली होती. हवेतल्या हवेत इंधन भरण्याचीही या विमानांची क्षमता असल्याने दूरवरील मोहिमांसाठीही ती उपयुक्त ठरू शकतात.

IAF Chief RKS Bhadauria at Thanjavur air base: The integration of the air launched version of the BrahMos missile with the SU-30MKI fighter has been done fully indigenously by BrahMos Aerospace, HAL and the Air Force.

