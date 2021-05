नवी दिल्ली - देशातील (India) सोशल मीडिया कंपन्यांना सरकारने नियमांचे पालन करण्यासाठी शेवटची मुदत दिली आहे. एक दिवस बाकी असताना फेसबुकने (Facebook) यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. कंपनीने म्हटलं की, आम्ही सरकारच्या (India Govenrment) नियमांचे पालन करू, सध्या काही मदुद्यांवर चर्चा सुरु आहे. आमच्ये ध्येय आयटीच्या निमयाचे पालन करणे हे आहे आणि सध्या अशा काही मुद्द्यावर चर्चा सुरु आहे ज्यावर सरकारसोबत बोलण्याची गरज आहे. (facebook says we comply with the provisions of the IT rules)

फेसबुकच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं की, आयटीच्या नियमांनुसार आम्ही नियम लागू करण्यासाठी आणि सुधारणांसाठी काम करत आहे. आमच्या प्लॅटफॉर्मवर लोकांना स्वतत्रं आणि सुरक्षितपणे व्यक्त करता यावं यासाठी फेसबुक कटिबद्ध आहे.

हेही वाचा: राज्यांना Amphotericin- B इंजेक्शन्सचा अतिरिक्त पुरवठा

केंद्र सरकार 26 मेपासून नवीन नियम लागू करणार आहे. त्याचं पालन केलं नाही तर सोशल मीडिया कंपन्यांवर कारवाई होऊ शकते. केंद्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये कंपन्यांना आदेश दिले होते. यासाठी तीन महिन्याची मुदतही देण्यात आली होती. 26 मे रोजी ही मुदत संपणार आहे. दरम्यान, सोशल मीडिया कंपन्यांकडून सरकारच्या नियमांचे पालन अद्याप करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे दोन दिवसात केंद्राकडून कठोर पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने 25 फेब्रुवारीला भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून डिजिटल कंटेटंवर नजर ठेवण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत कम्प्लायन्स अधिकारी आणि नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. या अधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्र भारतापुरते मर्यादीत राहणार आहे. मात्र कंपन्यांनी केंद्राच्या या आदेशाकडे कानाडोळा केला आहे. फेसबुकने यावर मौन सोडलं असलं तरी ट्विटरकडून यावर कोणतीच प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.