Giant Wheel Collapse : जत्रेतील 'झुला' कोसळल्याने भीषण दुर्घटना!, अनेकजण गंभीर जखमी, एकाचा मृत्यू

Giant Wheel Collapse Causes Panic at Fair : हरियाणातील फरिदाबाद येथील ‘सूरजकुंड मेळ्यात’ शनिवारी एक मोठी दुर्घटना घडली. या ठिकाणी जत्रेत एक झुला कोसळला आणि त्यात अनेक लोक जखमी झाले तर एकाचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे.
दुर्घटना घडली तेव्हा त्या झुल्यात अनेकजण बसलेले होते. त्याच्या आसपासही गर्दी होती, त्यामुळे या दुर्घटनेतील जखमींची संख्या वाढला आहे. सूरजकुंड मेळ्यातील ही दुसरी मोठी दुर्घटना आहे. यापूर्वी, एक गेट कोसळल्याने दोन जण जखमी झाले होते.
सर्व जखमींना फरिदाबादमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या अपघातात एका निरीक्षकाचा मृत्यू झाला आहे. प्रत्यक्षदर्शीने दिलेल्या माहितीनुसार,
एका प्रत्यक्षदर्शीने पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले की, झुला वरच्या बाजूला अडकला होता आणि लोक ओरडू लागले. यानंतर झुला खाली येताना थेट खालीच कोसळला. या घटनांमुळे मेळ्यातील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
