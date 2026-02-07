Asaduddin Owaisi Statement : ''भारतात मुस्लिम लोकसंख्या कधीही हिंदूंपेक्षा जास्त होणार नाही'' ; ओवेसींचं मोठं विधान!

देश

Owaisi Statement on Muslim Population India : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) चे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी म्हटले आहे की, भारतातील मुस्लिम लोकसंख्या कधीही हिंदूंपेक्षा जास्त होणार नाही. तेलंगणातील नगरपालिका निवडणुकीपूर्वी शुक्रवारी रात्री निजामाबादमध्ये एका रॅलीला संबोधित करताना हैदराबादचे खासदार ओवेसी यांनी हे विधान केले.

ओवेसी म्हणाले की, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राज्यसभेतील अलीकडील भाषण ऐकत होते, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की जगातील लोकसंख्या वृद्ध होत आहे तर भारताची लोकसंख्या तरुण आहे. यानंतर मग ओवेसी यांनी प्रश्न केला की, "जर पंतप्रधानांना विचारले गेले की देशाच्या लोकसंख्येपैकी ६० टक्के लोक ४० वर्षांपेक्षा कमी आहेत,  तर त्यांनी त्यांना रोजगार देण्यासाठी कोणते उपाय केले आहेत आणि त्यांनी त्यांना कोणते कौशल्य शिकवले आहे?"

ओवेसी म्हणाले, "२० वर्षांत ही तरुण लोकसंख्या वृद्ध होईल. महागाई किती वाढेल आणि त्यांना किती खर्च करावा लागेल याचा आपण विचारही करत नाही. उलट, ते म्हणतात की मुस्लिम लोकसंख्या वाढत आहे. मुस्लिम लोकसंख्या स्थिर होईल. भारतातील मुस्लिम लोकसंख्या कधीही हिंदू लोकसंख्येपेक्षा जास्त होणार नाही."

ओवेसी म्हणाले, "आता त्यांना समजले आहे की २५-३० वर्षांत देशाची लोकसंख्या वृद्ध होईल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत म्हणतात की किमान तीन मुले जन्माला घालावीत. खरंतर ते स्वतः तसे करत नाही, ही वेगळी बाब आहे."

याचबरोबर ओवेसी म्हणाले की, "पूर्वी असे म्हटले जात होते की लोकसंख्या नियंत्रणासाठी विधेयक आणले जाईल आणि ते मुस्लिमांवर टीका करायचे. आता त्यांना कळले आहे की देशाची लोकसंख्या वृद्ध झाल्यावर त्याचा देशावर काय परिणाम होईल."

