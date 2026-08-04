Abhijeet Dipake Case : "अभिजीत दिपकेला तात्काळ अटक करा..." सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरची दिल्ली पोलिसांत तक्रार; नेमकं काय घडलं?

Abhijeet Dipake: सोशल मिडिया इन्फ्ल्युंसर फैजान अन्सारीने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपकेविरोधात दिल्ली पोलिसांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. दिपके यांच्या समर्थकांनी पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आपल्यावर हल्ला केल्याचा आरोप फैजान अन्सारीने केला आहे. याप्रकरणी तातडीने कारवाई करून अभिजीत दिपकेला अटक करण्याची मागणी त्याने दिल्ली पोलिसांकडे केली आहे. .फैजान अन्सारीने सांगितले की, त्याने अभिजीत दिपकेविरोधात दिल्लीच्या डीसीपीकडे लेखी तक्रार केली आहे. "अभिजित दिपकेच्या समर्थकांनी माझ्यावर हल्ला केल्याचे पुरावे माझ्याकडे आहेत," असा दावाअन्सारीने केला आहे. .पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आपल्यावर हल्ला झाल्याचा आरोप फैजान अन्सारी यांनी केला. या दोन घटनांबाबत यापूर्वीच दोन गुन्हे दाखल असून आता दिल्ली पोलिसांकडेही कारवाईची मागणी त्यांनी केली आहे.दिल्ली पोलिसांनी अभिजीत दिपकेला तात्काळ अटक करावी, असे फैजान अन्सारी म्हणाले. अभिजीत दिपके हा आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी असे प्रकार करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला..खूप चांगला लाठीचार्ज केलात, धन्यवाद; अभिजीत दीपकेसह आंदोलकांनी पोलिसांचं टाळ्या वाजवून केलं स्वागत, VIDEO VIRAL.दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईचे कौतुकफैजान अन्सारीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि दिल्ली पोलिसांचेही कौतुक केले. तो म्हणाला की, "मी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि दिल्ली पोलिसांना सलाम करतो की त्यांनी सोनम वांगचुक यांना योग्य वेळी ताब्यात घेतले, ज्यामुळे दिल्लीचे वातावरण बिघडण्यापासून वाचले." अभिजीत दिपके हे स्वतःच्या स्वार्थासाठी काम करत असल्याचा पुनरुच्चार त्याने केला..अमेरिकेत ट्विटर बॅन करताना दिलेलं कारण मनाला लागलं, म्हणून भारतात आलो; अभिजीत दीपके काय म्हणाला?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.