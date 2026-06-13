NEET मध्ये अपयश, मग बनला फेक ब्रिगेडियर; दोन कमांडो, खांद्यावर स्टार्स, गाडीवर झेंडा... 21 वर्षीय तरुणाचा धक्कादायक कारनामा!

उत्तर प्रदेशातील शहाजहानपुर येथे २१ वर्षीय तरुणाने ब्रिगेडियर पदाचा बनावट गणवेश घालून लोकांना भूलवले. त्याने स्वतःला उच्चपदस्थ लष्करी अधिकारी म्हणून सादर करत जिल्हा आणि आसपासच्या भागात निर्भयपणे फिरणे सुरू ठेवले होते. मात्र, लष्कराने रचलेल्या सापळ्यात तो अखेर पकडला गेला. या प्रकरणाने एकीकडे तरुणाच्या धाडसाचे आश्चर्य वाटते, तर दुसरीकडे बनावट ओळखीचा वापर करून लोकांना फसवण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीची चिंता निर्माण झाली आहे..आरोपीची ओळख आणि पूर्वतयारीआर्यन वर्मा असे या तरुणाचे नाव आहे. एप्रिल महिन्यापासून तो लष्करी अधिकाऱ्यांच्या नजरेखाली होता. ब्रिगेडियरचा पूर्ण गणवेश, खांद्यावर स्टार्स, अधिकृत नंबर प्लेट असलेली गाडी आणि झेंडा यामुळे तो खऱ्या अधिकाऱ्यासारखा दिसत असे. त्याच्यासोबत दोन बाउन्सरही असत. त्याने या दोघांना राष्ट्रीय सुरक्षा दलाचे (एनएसजी) कमांडो असल्याचे सांगितले होते. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला सुरक्षा पुरवण्यात येत असल्याचा त्याचा दावा होता..स्टिंग ऑपरेशनची रचनालष्कराने आर्यनला पकडण्यासाठी सापळा रचला. शहाजहानपूर कमांड अंतर्गत शहीद संग्रहालयात हा डाव आखण्यात आला. एका लष्करी अधिकाऱ्याने सामान्य नागरिकाचा भूमिका करत आर्यनला फोन केला. सैन्यात भरती होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी भाषण देण्याचे आमंत्रण त्याला देण्यात आले. ही संधी मिळताच आर्यनने लगेच होकार दिला. शुक्रवारी तो ब्रिगेडियरचा गणवेश घालून संग्रहालयात आला. गाडीतून उतरताच त्याला सलामी मिळेल अशी त्याची अपेक्षा होती, परंतु गाडीबाहेर पडण्यापूर्वीच त्याला ताब्यात घेण्यात आले..निसर्गाच्या रौद्ररूपाने जगाला हादरवलं! Greenland च्या समुद्रात एका महाकाय हिमनगाचा मोठा भाग कोसळला, Video Viral.जप्त केलेल्या वस्तू आणि पुरावेतपासादरम्यान आर्यनच्या ड्रायव्हरकडून बनावट ओळखपत्र जप्त करण्यात आले. त्याच्याकडून आर्मी मेडिकल कॉलेजच्या डीनचा शिक्का असलेले ओळखपत्र, रेजिमेंटल छडी आणि एक बनावट पिस्तूलही मिळवण्यात आले. या सर्व गोष्टींनी त्याच्या बनावटी कारवायेची पुष्टी होते..आरोपीची पार्श्वभूमीआर्यन दिल्लीत राहून नीट (NEET) परीक्षेची तयारी करत होता. अनेक प्रयत्नांनंतरही तो यशस्वी होऊ शकला नाही. त्यानंतर त्याने हा मार्ग निवडला. त्याचे वडील फलोत्पादन विभागात अधिकारी आहेत, तर आई शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहेत. दोन महिन्यांच्या सातत्यपूर्ण निगराणीनंतर हा तरुण अटकेच्या जाळ्यात सापडला..पुढील तपास आणि कारवाईसध्या बरेली गुप्तचर पथकाने आर्यनला ताब्यात घेतले आहे आणि त्याची सखोल चौकशी सुरू आहे. बनावट गणवेश, ओळखपत्रे आणि इतर साहित्य त्याला कुठून मिळाले, याचा शोध घेतला जात आहे. लष्कराचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर त्याला पोलिसांच्या हवाली करण्यात येईल. त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करून संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला जाईल..Viral Video: "अभिषेक आता माझा, तू त्याला बाबू का म्हणतेस?"; दोन तरुणींमध्ये तुफान राडा, केस पकडून लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.