बनावट कॉन्स्टेबल, ५ वर्षात स्वत:लाच प्रमोशन देत PI बनला; लग्नही झालं, पण एका चोरीने १० वर्षांचं बिंग फुटलं

एका तरुणाने तब्बल दहा वर्षे पोलीस असल्याचं सांगत अनेकांची फसवणूक केलीय. विशेष म्हणजे दहा वर्षात एकदाही तो बनावट पोलीस आहे आणि फसवणूक करतोय अशी तक्रारही दाखल झाली नाही. २०१५ पासून त्याने पोलीस कॉन्स्टेबल ते पोलीस निरीक्षक अशी बढती मिळाल्याचंही लोकांना सांगितलं. पोलीस असल्याचं भासवून लोकांना धमकावणं, फसवणूक करून त्यानं मोठ्या प्रमाणावर पैसेही उकळले. आजाद सिंह जादौन असं त्याचं नाव असून उत्तर प्रदेशात हा प्रकार उघडकीस आलाय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, २०१५ मध्ये आजाद सिंहने पोलीस कॉन्स्टेबल असल्याचं लोकांना सांगितलं. त्यानंतर पोलीस स्टेशनजवळच एक खोली घेतली आणि तिथून वर्दी घालून बाहेर पडायला लागला. हळू हळू परिसरात त्याला लोक पोलीसवाला म्हणून ओळखू लागले. लोकांना खोटं बोलून आणि वर्दीचा धाक दाखवून त्यानं त्याची ओळख निर्माण केली..हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणाऱ्या मित्राला बाइक राइडची इच्छा, सलाइनसह नेलं फिरायला; VIDEO VIRAL.पोलीस कॉन्स्टेबल असल्याचं सांगणारा आजाद पाच वर्षात २०२० मध्ये पदोन्नती मिळाल्याचंही सांगायला लागला. पदोन्नती मिळून पोलीस निरीक्षक झालोय असं त्यानं सांगितलं. नवी वर्दी आणि खांद्यावर स्टारही लावले. त्यामुळे त्याने परिसरात आणखी धाक निर्माण केला. गाड्या अडवून वसुली करायची, नोकरीचं आमिष दाखवून फसवणूक, वर्दी घालून आत अडकवेन अशा धमक्या देत तो पैसे उकळायला लागला..लग्नानंतर बायकोला शंका पण...पोलीस असल्याचं सांगितल्यानं त्याचं लग्नही झालं. २०१९ मध्ये सजेती इथल्या जयवीर सिंह यांनी मुलगा पोलीस असल्यानं मुलीचं लग्न मोठ्या थाटामाटात लावून दिलं. पती घरातून बाहेर जायचा पण पोलीस ठाण्यात जात नसल्यानं पत्नीला अनेकदा शंका वाटली. तिने तसं पतीला विचारलंसुद्धा, पण त्याने नेहमीच उडवाउडवीची उत्तरं दिली. गुप्तचर खात्यात असल्यानं पोलीस ठाण्यात जात नाही असं तो सांगायचा..मेहुण्यालाही घेतला सोबतआजाद एवढ्यावरच थांबला नाही. त्यानं मेहुण्यालासुद्धा बनावट पोलीस म्हणून सोबत घेतलं. त्याला गाडीत बसवून महामार्गावर गाड्यांची वसुली करायचा. गावात सौरभ अभिमानाने दाजी इन्स्पेक्टर असल्याचं सांगायचा. लोकांनीही चौकशी न करता त्याला खरा पोलीस मानलं होतं. पोलिसात भरती करून देईन असं सांगून अनेक लोकांकडून लाखो रुपये आजादने उकळले होते. गाड्या अडवून पैसे लुटायचा. त्याला पोलिसांशी काही देणं-घेणं नव्हतं..चोरीच्या घटनेनं फुटलं बिंग२०२५ मध्ये एका चोरीच्या घटनेमुळं मात्र त्याचं बिंग फुटलं. चोरीच्या चौकशीसाठी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी जेव्हा पोहोचले तेव्हा एक पोलीस निरीक्षक इथं येतात आणि गाड्यांची वसुली करतात असं स्थानिकांनी सांगितलं. नाव विचारल्यानंतर चौकशी केली तर असा कोणी पोलीस नसल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. त्यावेळी पोलीस अधिकाऱ्यांना संशय आला आणि शोध सुरू केला..चौकशीला बोलावताच वर्दी घालून गेलाआजादला पोलीस ठाण्यात बोलावण्यात आलं तेव्हा तो वर्दी घालून आणि मेहुण्यालासुद्धा सोबत घेऊन पोहोचला. जेव्हा पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्याच्याकडे पाहिलं तेव्हा खोटी वर्दी, बेल्ट, खोटा बॅज ओळखलं. याशिवाय इतर काही साहित्य त्याच्याकडे होतं तेही तपासण्यात आलं.पोलिसांनी बनावट पोलीस बनलेल्या आदाजला अटक केली आणि त्याची चौकशी करण्यात आली..सासरच्यांना धक्काचौकशीत आजाद २०१५ पासून बनावट पोलीस म्हणून वावरत असल्याचं समोर आलं. पोलीस अधिकारी म्हणाले की, त्याचं बिंग फुटलं नाही कारण तो कधी पोलीस ठाण्यात आला नाही, स्वत:ला स्पेशल ड्युटीवर असल्याचं सांगायचा. यामुळे बाहेर फारसं कुणाच्या हे लक्षात आलं नाही. पण जेव्हा सासरच्या मंडळींना हे समजलं तेव्हा त्यांनाही धक्का बसला..