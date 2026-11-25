Fake IAS Officer: सरकारी अधिकारी असल्याचे सांगून लोकांवर प्रभाव पाडणे आणि त्याचाच फायदा घेत कोट्यवधी रुपये उकळण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तब्बल १४ वर्षे स्वतःला आयएएस (IAS) अधिकारी असल्याचे भासवून लोकांची फसवणूक करणाऱ्या रामानुज गुर्जर याला अखेर पोलिसांनी अटक केली आहे. विशेष म्हणजे, या आरोपीचे शिक्षण केवळ बारावीपर्यंत झाले आहे. मात्र, आयएएस अधिकारी असल्याचा बनाव करून त्याने अनेकांना गंडा घातला. गुजरातच्या गांधीनगर पोलिसांनी त्याला अटक करून कारागृहात पाठवले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.पोलिसांच्या माहितीनुसार, रामानुज गुर्जर याने २०१२ च्या सुमारास फसवणुकीचे प्रकार सुरू केले. तो कधी स्वतःला आयएएस अधिकारी, तर कधी पंतप्रधान कार्यालयात कार्यरत असल्याचे सांगत असे. केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी आपले थेट संबंध असल्याचा दावा करून तो लोकांचा विश्वास संपादन करायचा. त्यानंतर सरकारी नोकरी, कंत्राटे आणि टेंडर मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून पैसे उकळत असे..वकील, सरपंच आणि बांधकाम व्यावसायिकांना गंडारामानुज गुर्जर याने केवळ एका क्षेत्रातील लोकांना लक्ष्य केले नाही, तर विविध व्यवसायांतील व्यक्तींना आपल्या जाळ्यात ओढले. सरकारी नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन देऊन त्याने वकिलांची फसवणूक केली. तर सरपंच आणि बांधकाम व्यावसायिकांना सरकारी कंत्राटे मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले..बनावट अधिकारी बनून लुटणारी टोळी केली गजा आड.२०१२ मध्ये जयपूरमधील एका वकिलाची त्याने ५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. तसेच भोपाळमधील हबीबगंज पोलीस ठाण्यात सहा सरपंचांची सुमारे १२ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. यापूर्वीही त्याला तुरुंगवास भोगावा लागला होता. मात्र, कारागृहातून बाहेर आल्यानंतरही त्याने आपले उद्योग सुरूच ठेवले..नाव बदलून पुन्हा फसवणूकतुरुंगातून सुटल्यानंतर आरोपीने आपली ओळख बदलली आणि पुन्हा लोकांना गंडा घालण्यास सुरुवात केली. यावेळी त्याने एका व्यक्तीला शस्त्र परवाना मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. या कामासाठी त्याने संबंधित व्यक्तीकडून रोख आणि ऑनलाइन माध्यमातून एकूण ७ लाख रुपये घेतले..Fake FDA Officer : 50 हून अधिक हॉटेल व्यावसायिकांना लुटणाऱ्या तोतया FDA अधिकाऱ्याला अटक; कोल्हापुरात पोलिसांची मोठी कारवाई, साथीदार पसार.या फसवणुकीचा पर्दाफाश करण्यासाठी आरोपीच्याच एका चुलत भावाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. रामानुज गुर्जर पैसे स्वीकारत असतानाचा व्हिडिओ त्याच्या चुलत भावाने रेकॉर्ड केला. हा व्हिडिओ आणि पीडित व्यक्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केला. त्यानंतर गांधीनगर पोलिसांच्या पथकाने आरोपीला अटक केली..१० हून अधिक पोलीस ठाण्यांत तक्रारीगांधीनगर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सुनील चतुर्वेदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रामानुज गुर्जर याच्याविरोधात १० हून अधिक पोलीस ठाण्यांत कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणुकीच्या तक्रारी दाखल आहेत. सध्या पोलीस त्याच्या जुन्या गुन्ह्यांचा, फसवणुकीला बळी पडलेल्या व्यक्तींचा आणि संभाव्य नेटवर्कचा तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.