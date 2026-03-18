CJI SuryaKant यांचा मोठा निर्णय! कोर्टातील ‘काळे कोट’ संपणार? नावही बदलणार, मोठा बदल लवकरच!

नवी दिल्ली – मुलांच्या नाजूक मनावर न्यायालयीन प्रक्रियेचा दबाव पडू नये, यासाठी कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये पारंपरिक काळे कोट घालणे बंद करावे आणि या संस्थांना 'कौटुंबिक निवारण केंद्रे' असे नवे नाव द्यावे, अशी महत्त्वाची सूचना भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दिली आहे. .काळे कोट खरोखर आवश्यक आहेत का?रोहिणी येथे उभारण्यात येत असलेल्या नव्या कौटुंबिक न्यायालय संकुलाच्या पायाभरणी समारंभात बोलताना सरन्यायाधीशांनी स्पष्टपणे विचारले, "कौटुंबिक प्रकरणांमध्ये हे काळे कोट खरोखर आवश्यक आहेत का? यामुळे लहान मुलांच्या मनात भीतीची भावना जागृत होत नाही का?" त्यांनी पुढे सांगितले की, न्यायाधीश आणि वकील या दोघांनीही कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये काळे पोशाख वापरणे थांबवले पाहिजे. कारण हा पोशाख आणि वातावरण एकूणच मुलांमध्ये भीतीची मानसिकता निर्माण करतो..सरन्यायाधीशांनी यावेळी कौटुंबिक न्यायालयांच्या भूमिकेवर विशेष भर दिला. त्यांनी म्हटले की, ही केवळ विवाद निकालणारी यंत्रणा नाही तर मानवी संबंधांना पुन्हा जोडण्याचे आणि सुधारण्याचे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. "आपण यांना 'न्यायालये' का म्हणतो? त्यांना 'कौटुंबिक निवारण केंद्रे' म्हणून संबोधणे अधिक योग्य आणि सकारात्मक ठरेल," असे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, या केंद्रांमध्ये येणारे विवाद केवळ कायद्याच्या चौकटीत मर्यादित नसतात; त्यांचे भावनिक, सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम खूप खोलवर जातात. म्हणून या संस्थांनी मानवी भावना आणि मूल्यांबाबत अत्यंत संवेदनशील असणे गरजेचे आहे..या समारंभाला सर्वोच्च न्यायालय व दिल्ली उच्च न्यायालयातील अनेक न्यायाधीश, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते..कौटुंबिक वादांचा लवकरात लवकर निकाल लावण्याची गरजदिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी कौटुंबिक वादांचा लवकरात लवकर निकाल लावण्याची गरज व्यक्त केली. प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या पाहता अधिकाधिक कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनमोहन यांनी न्यायव्यवस्थेतील सर्वात मोठी अडचण म्हणून पायाभूत सुविधांची कमतरता असल्याकडे लक्ष वेधले..न्यायाधीशांच्या कामाच्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्तदिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांनी न्यायाधीशांच्या कामाच्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. लांबलचक खटल्यांच्या यादी, सततचे काम, यामुळे न्यायाधीशांवर पडणारा ताण अतिशय गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव यांनी न्यायिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या गरजेवर पुन्हा भर दिला. खटल्यांचा विलंब कमी करण्यासाठी आणि न्यायप्रक्रिया अधिक वेगवान व संवेदनशील करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.