अजब प्रेमाची गजब कहाणी! प्रसिद्ध ३० वर्षीय इन्फ्लुएन्सर लग्नबंधनात अडकणार, थेट ७५ वर्षीय व्यक्तीसोबत साखरपुडा पार

कानपूर : प्रेमात धर्म, जात, पैसा, वय अशा कोणत्याही गोष्टी पहिल्या जात नाहीत, हे वाक्य अनेकांकडून ऐकायला मिळते. उत्तर प्रदेशात अशीच एक घटना सत्यात उतरल्याचे समोर आले आहे. एका ३० वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरने थेट ७५ वर्षीय व्यक्तीसोबत साखरपुडा केल्याचे सामोर आले आहे. त्यानंतर आता ते लवकरच लग्न बंधनात अडकणार असून याबाबतचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या दोघांच्या वयातील ४५ वर्षांच्या अंतरामुळे समाजमाध्यमांवर चांगलीच चर्चा रंगली आहे. .उत्तर प्रदेशातील औरैया जिल्ह्यात सहारमधील अरियारी गावचे रहिवासी रामसुघर (वय ७५) आणि सदर कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील दयालपूर येथे राहणारी रीना राजपूत (वय ३०) यांनी, आठवड्याभरापूर्वी साखरपुडा केल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या साखरपुड्याचा एक व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर शेअर करण्यात आला असून, त्यामध्ये या दोघांनी थाटामाटात एकमेकांना अंगठ्या घातल्याचे दिसून येत आहे..Navi Mumbai: १० टक्के पाणीकपात हटणार, नवी मुंबईत २४ तास पाणीपुरवठा मिळणार; गणेश नाईकांची मोठी घोषणा.हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच त्यावर अनेकांनी कमेंट्स केल्या आहेत. ज्यामध्ये काहींनी या नात्याला 'वयाचे बंधन नसलेल्या प्रेमाचे उदाहरण' असे म्हटले आहे, तर काहींनी 'व्ह्यूज' मिळवण्यासाठी आणि लोकप्रियता वाढवण्यासाठी पब्लिसिटी स्टंट तर करत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे..दरम्यान, आठवडाभरापूर्वीच या दोघांचा साखरपुडा झाल्यानंतर आता त्यांच्या लग्नापूर्वीचे विधी सुरु असल्याचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यामध्ये ७५ वर्षीय रामसुगर यांना हळद लावतानाचे दिसत आहे. तथापि, नवरात्रीचा उत्सव संपल्यानंतर त्यांचे लग्न होईल, अशी माहिती रीनाने दिली आहे..Mumbai News: मोरबे धरणातील २५ वर्षे गाळ काढलाच नाही, नॅटकनेक्टच्या आरटीआयमधून माहिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.