Crime: दुर्दैवी! हॉटेलमध्ये गेला, दरवाजा बंद केला अन्... लोकप्रिय विनोदी कलाकाराच्या मुलाने जीवन संपवलं; नेमकं काय घडलं?

राजस्थानमधील सर्वात प्रसिद्ध कलाकारांपैकी एक असलेले विनोदी कलाकार पन्या सेपट गेल्या ३० ते ३५ वर्षांपासून लोकांना हसवत आहेत. त्यांच्या मुलाच्या आत्महत्येनंतर ते खूप रडताना दिसले. त्यांनी राजस्थानी भाषेतील त्यांच्या विनोदाने प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले. देशभरातील आणि जगभरातील राजस्थानी लोक त्यांना खूप प्रेम करतात. त्यांच्या मुलाच्या आत्महत्येची बातमी कळताच पन्या सेपट यांना खूप दुःख झाले..मिळालेल्या माहितीनुसार, पन्या सेपटचे पूर्वज सिकर जिल्ह्यातील नायबास येथील होते. पन्याचे वडील जयपूरमधील जमवरमगढ येथे स्थलांतरित झाले होते. पन्या काही काळापासून झोटवाडा येथे त्याच्या कुटुंबासह राहत होता. सोमवारी दुपारी पन्या सेपटचा मुलगा गोदिप घराबाहेर पडला. एका हॉटेलमध्ये गेला. जिथे त्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. गोदिपचा मित्र त्याला शोधत घरी पोहोचला तेव्हा हे उघड झाले..Dog Meat Incident: दारूच्या नशेसाठी माणुसकी संपली! कुत्र्याला मारलं अन् 'सशाचं मांस' म्हणून विकलं... गावात घडलं भयानक कृत्य.जेव्हा गोडिप घरी सापडला नाही तेव्हा त्याचा मित्र गोडिपने त्याला भेटण्यासाठी ज्या हॉटेलमध्ये खोली बुक केली होती तिथे गेला. हॉटेलमध्ये पोहोचल्यानंतर मित्राने गोडिपची खोली उघडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्याने ताबडतोब हॉटेल व्यवस्थापनाला माहिती दिली. हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांनी गेट तोडले तेव्हा गोडिपचा मृतदेह छताच्या पंख्याला लटकलेला पाहून त्यांना धक्का बसला. हे कळताच हॉटेलमध्ये एकच गोंधळ उडाला. माहिती मिळताच गोदीपचे वडील पन्या सेपट यांच्यासह पोलीस आणि कुटुंबातील सदस्य घटनास्थळी पोहोचले. .VIDEO : धक्कादायक! मुलांच्या भांडणातून थेट मारहाण, महिलेची लहान मुलाला थप्पड मारत शिवीगाळ; हिंसाचाराचा व्हिडिओ पाहून संताप.पोस्टमार्टम केल्यानंतर झोटवाडा पोलीस ठाण्याने मंगळवारी मृतदेह कुटुंबीयांना सोपवला. त्याच दिवशी अंतिम संस्कार करण्यात आले. यादरम्यान राजस्थान आणि संपूर्ण देशात हास्य आणणारे पन्या सेपट आपल्या मुलाच्या निधनाने रडताना दिसले. गोदीपच्या आत्महत्येमागील कारणांचा तपास पोलिसांनी सुरू केला आहे. हॉटेलच्या खोलीत सापडलेल्या बॅगेतून पोलिसांनी कागदपत्रे जप्त केली. ज्यावरून गोडिपने अनेक अॅप्सद्वारे कर्ज घेतल्याचे उघड झाले. कर्जाची रक्कम परत करू न शकल्यामुळे गोडिप नैराश्यात होता का याचा तपास आता पोलिस करत आहेत.