Crime: दुर्दैवी! हॉटेलमध्ये गेला, दरवाजा बंद केला अन्... लोकप्रिय विनोदी कलाकाराच्या मुलाने जीवन संपवलं; नेमकं काय घडलं?

Panya Sepat Son News: लोकप्रिय राजस्थानी विनोदी कलाकार पन्या सेपट ज्याला दीपक मीणा म्हणूनही ओळखले जाते. यांच्या कुटुंबावर एक दुःखद घटना घडली. यानंतर हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
राजस्थानमधील सर्वात प्रसिद्ध कलाकारांपैकी एक असलेले विनोदी कलाकार पन्या सेपट गेल्या ३० ते ३५ वर्षांपासून लोकांना हसवत आहेत. त्यांच्या मुलाच्या आत्महत्येनंतर ते खूप रडताना दिसले. त्यांनी राजस्थानी भाषेतील त्यांच्या विनोदाने प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले. देशभरातील आणि जगभरातील राजस्थानी लोक त्यांना खूप प्रेम करतात. त्यांच्या मुलाच्या आत्महत्येची बातमी कळताच पन्या सेपट यांना खूप दुःख झाले.

