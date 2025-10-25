देश

Crime: पत्नी निघून गेली; नराधम बापानं १४ वर्षीय लेकीला वासनेचं बळी केलं अन्...; २ महिन्यांनी जे घडलं त्यानं सारेच हादरले

Crime News: एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका नराधम बापाने स्वत:च्या लेकीवर अत्याचार केला आहे. पत्नी माहेरी निघून गेल्यानंतर त्याने हे कृत्य केले आहे. या प्रकरणी आरोपीला अटक केली आहे.
फरिदाबादच्या बल्लभगड भागात एका वडिलांनी आपल्या १४ वर्षांच्या मुलीसोबत असे काही केले की तुमचे हृदय वितळून जाईल. या वडिलांनी आपल्या मुलीवर दोन महिने अत्याचार केले. मुलगी आजारी पडल्यानंतर हे गुपित उघड झाले. पोलिसांनी ४२ वर्षीय आरोपी वडिलांना अटक केली आहे. तो ऑटो रिक्षा चालवतो.

