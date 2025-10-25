Crime: पत्नी निघून गेली; नराधम बापानं १४ वर्षीय लेकीला वासनेचं बळी केलं अन्...; २ महिन्यांनी जे घडलं त्यानं सारेच हादरले

फरिदाबादच्या बल्लभगड भागात एका वडिलांनी आपल्या १४ वर्षांच्या मुलीसोबत असे काही केले की तुमचे हृदय वितळून जाईल. या वडिलांनी आपल्या मुलीवर दोन महिने अत्याचार केले. मुलगी आजारी पडल्यानंतर हे गुपित उघड झाले. पोलिसांनी ४२ वर्षीय आरोपी वडिलांना अटक केली आहे. तो ऑटो रिक्षा चालवतो. .या प्रकरणी तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पीडिता सातवीत शिकणारी विद्यार्थिनी त्यांच्या घरी होती. दारूच्या व्यसनामुळे दररोज भांडणे आणि हिंसाचार होत असे. सहा मुले असलेली आई या गोष्टीला कंटाळली होती. ती दोन मुलांना सोबत घेऊन चरखी दादरी येथील तिच्या बहिणीच्या घरी गेली. किशोरी आणि तिच्या लहान भावंडांसह उर्वरित मुले त्यांच्या वडिलांसोबत राहत होती..Governor Acharya Devvrat : ''पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दैवी, त्यांच्यात अशक्यही शक्य करण्याची ताकद'', महाराष्ट्राचे राज्यपालांचे प्रशंसोद्गार.... .पोलिसांनी सांगितले की, बुधवारी सकाळी ही घटना उघडकीस आली. मुलीला पोटदुखी आणि ताप आला होता. ती एका वृद्ध शेजारच्या काकूकडे औषधासाठी गेली होती. काकूने तिला पाहिले तेव्हा ती तिला शेजाऱ्यांसह डॉक्टरकडे घेऊन गेली. तिथे मुलीने मंगळवारी रात्री तिच्यासोबत काहीतरी वाईट घडल्याचे सांगितले. काकूने ताबडतोब पोलीस नियंत्रण कक्षाला फोन केला..पोलिसांचे पथक लगेच पोहोचले. समुपदेशनादरम्यान मुलीने सर्व काही उघड केले. तिने सांगितले की तिचे वडील दररोज रात्री दारू पिऊन घरी येत असत. आईच्या जाण्याने संतप्त झालेला बाप गेल्या दोन महिन्यांपासून तिला त्रास देत होता. आईच्या जाण्याने संतप्त झालेल्या बापाने मोठ्या मुलीला लक्ष्य केले. मुलगी भीतीने गप्प राहिली. आजार असह्य होईपर्यंत तिने तो सहन केला..Crime: आई आणि काकाला नको त्या अवस्थेत पाहिलं; लेकाचा पारा चढला, रागाच्या भरात भलतंच घडलं.फरीदाबाद पोलिसांचे जनसंपर्क अधिकारी यशपाल यादव यांनी सांगितले की, मुलीच्या जबाबावरून बाल लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (POCSO) कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीला गुरुवारी अटक करण्यात आली. शुक्रवारी तो न्यायालयात हजर झाला. त्याला तुरुंगात पाठवण्यात आले. पोलीस आता आरोपीच्या इतर तीन लहान मुलींशी बोलत आहेत आणि त्यांचे समुपदेशन सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.