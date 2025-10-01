देश

पेरणीला आलेल्या मुलांचा कामाला नकार, दोघांना कोयत्यानं संपवलं; नंतर कुटुंबाला खोलीत कोंडून लावली आग, ६ जणांच्या मृत्यूने खळबळ

Crime News : उत्तर प्रदेशातील बहराइच इथं एका शेतकऱ्यानं पेरणीला नकार देणाऱ्या दोन अल्पवयीन मुलांची हत्या केलीय. यानंतर त्यानं कुटुंबासह घरात कोंडून घेत आग लावली. यात कुटुंबातील चौघांसह ४ जनावरांचाही मृत्यू झाला.
Uttar Pradesh Shocker Six Dead After Farmer Sets House on Fire

Uttar Pradesh Shocker Six Dead After Farmer Sets House on Fire

Esakal

सूरज यादव
Updated on

शेतात पेरणीसाठी बोलावलेल्या दोन अल्पवयीन मुलांची हत्या केल्यानंतर कुटुंबाला एका खोलीत बंद करून आग लावल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. या घटनेत हत्या झालेल्या दोन मुलांसह एकूण ६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. उत्तर प्रदेशातील बहराइच इथल्या निंदुनपुरवा टेपरहा गावात ही घटना घडली. बुधवारी सकाळी घडलेल्या या घटनेमुळं खळबळ उडाली आहे. रागाच्या भरात दोन अल्पवयीन मुलांची हत्या केल्यानंतर घाबरून कुटुंबियांना खोलीत बंद करून आग लावली.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
crime
murder
Crime News
Farmer

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com