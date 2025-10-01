पेरणीला आलेल्या मुलांचा कामाला नकार, दोघांना कोयत्यानं संपवलं; नंतर कुटुंबाला खोलीत कोंडून लावली आग, ६ जणांच्या मृत्यूने खळबळ

शेतात पेरणीसाठी बोलावलेल्या दोन अल्पवयीन मुलांची हत्या केल्यानंतर कुटुंबाला एका खोलीत बंद करून आग लावल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. या घटनेत हत्या झालेल्या दोन मुलांसह एकूण ६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. उत्तर प्रदेशातील बहराइच इथल्या निंदुनपुरवा टेपरहा गावात ही घटना घडली. बुधवारी सकाळी घडलेल्या या घटनेमुळं खळबळ उडाली आहे. रागाच्या भरात दोन अल्पवयीन मुलांची हत्या केल्यानंतर घाबरून कुटुंबियांना खोलीत बंद करून आग लावली. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, विजय कुमार यानं गावातल्या दोन मुलांना त्याच्या शेतात पेरणीसाठी बोलावलं होतं. सूरज आणि सनी अशी त्या मुलांची नावं होती. दोघेही पेरणीसाठी आले. मात्र नवरात्री असल्यानं घरी काम आहे असं सांगत त्यांनी शेतात जास्त वेळ काम करायला नकार दिला. यामुळे संतापलेल्या विजयने घराच्या अंगणात पडलेल्या कोयत्यानं दोघांची हत्या केली..मध्यरात्री तपासणीसाठी वाहन अडवलं, २ पोलिसांचा १९ वर्षीय तरुणीवर तिच्या बहिणीसमोरच अत्याचार.आपण रागाच्या भरात केलेल्या कृत्यानंतर त्यानं स्वत:सह पत्नी आणि दोन मुलींना घरात बंद करून घेतलं. यानंतर घराला आग लावली. घराला आग लावल्यानंतर मुलींसह पत्नीने आरडाओरडा केला. तेव्हा शेजाऱ्यांनी घराकडे धाव घेत आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. घराला लागलेल्या आगीत विजय कुमार यादव, त्याची पत्नी आणि दोन मुलींचाही मृत्यू झाला. दरम्यान, आग आटोक्यात आणण्यासाठी जाताच अंगणात दोन मुलांचेसुद्धा रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले मृतदेह दिसताच गावकरी हादरले..स्थानिकांनी आगीच्या घटनेची माहिती अग्निशमन दलाला दिली. तसंच अंगणात दोन मृतदेह असल्याचं पोलिसांना सांगितलं. माहिती मिळताच पोलीस आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. आग आटोक्यात आणल्यानंतर घरातून विजय कुमार यादव, त्याची पत्नी आणि दोन मुलींचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. या प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अधिक तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.