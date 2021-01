Tractor Parade: दिल्ली पोलिसांची 'गांधीगिरी', शेतकऱ्यांनी ऐकलं नाही म्हणून अधिकारीच बसले रस्त्यावर

नवी दिल्ली- कृषी कायद्याविरोधात प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शेतकऱ्यांची ट्रॅक्टर परेड सुरु आहे. दिल्ली पोलिसांनी ट्रॅक्टर परेडला परवानगी दिली होती. परंतु, आंदोलक शेतकऱ्यांनी निश्चित वेळेच्या आणि ठरलेल्या मार्गांपेक्षा इतर ठिकाणांहून परेड नेण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांकडून त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दरम्यान, अनेक ठिकाणी आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. दिल्लीतील नागलोई येथे पोलिस अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, ते ऐकण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांनी एकत्र रस्त्यावरच बैठक मारली.

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी दिल्लीत ट्रॅक्टर परेड काढत आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांनी सर्व जागांवर पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड्स तोडून दिल्लीतील सीमेत निश्चित वेळेच्या आधीच जाण्यास प्रारंभ केला. सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर सीमेवर शेतकऱ्यांनी पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड्स तोडले आणि दिल्लीत दाखल झाले. अशीच परिस्थिती गुरुग्राम, फरिदाबादमध्येही दिसली. संतप्त शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी संजय गांधी ट्रान्सपोर्ट नगर येथे अश्रूधुराचा वापर केला तर गाझीपूर येथे लाठीचार्जही केला.

Delhi: Police officials sit on road in Nangloi to block the area where farmers holding tractor parade have reached pic.twitter.com/Rjiz26K4dk

— ANI (@ANI) January 26, 2021