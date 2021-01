Tractor Parade:संतप्त शेतकऱ्यांची लाल किल्ल्यावर धडक; पोलिसांवर ट्रॅक्टर घालण्याचा प्रयत्न

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आजच्या 62व्या दिवशी थोडे हिंसक वळण लागले. इतक्या दिवसांच्या आंदोलनानंतरही त्यावर तोडगा निघत नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले. शेतकऱ्यांची नियोजित 'किसान गणतंत्र परेड' अर्थात ट्रॅक्टर परेड मार्ग बदलून दिल्ली शहरात घुसली. पोलिसांनी हे आंदोलन रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आक्रमक शेतकऱ्यांना रोखण्यात पोलिसांना अपयश आले.

आणखी वाचा - ट्रॅक्टर परेट, आंदोलकांकडून पोलिसावर हल्ला

शेतकरी ट्रॅक्टर रॅलीच्या माध्यमातून कृषी कायद्यांना विरोध करण्याचं नियोजन शेतकऱ्यांनी केलं होतं. त्यात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली परिसरातील लाखो शेतकरी सहभागी झाले. या रॅलीसाठी गेल्या दोन दिवसांपासून ट्रॅक्टर दिल्लीच्या सीमेवर आणण्यात आले होते. हजारो शेतकरी सिंघु, टीकरी आणि गाजीपूर बॉर्डरवर जमले होते. तिरंग्यासह सहभागी झालेले शेतकऱ्यांचे जथ्थेच्या जथ्थे लक्षवेधी ठरत होते. या रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर दहशतवादी हल्ल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. त्यासाठी कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. पण, शेतकऱ्यांची रॅली ऐनवेळेला मार्ग बदलून दिल्लीत घुसली. या रॅलेने पोलिसांचे सर्व मार्ग अडथळे पार करत थेट लाल किल्ला गाठला.

आणखी वाचा - चीनच्या 59 ऍप्सवर भारतात कायमची बंदी

#WATCH Violence continues at ITO in central Delhi, tractors being driven by protestors deliberately try to run over police personnel pic.twitter.com/xKIrqANFP4

— ANI (@ANI) January 26, 2021