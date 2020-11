कडाक्याच्या थंडीतही आंदोलनावर शेतकरी ठाम, दिल्लीची वाहतूक कोंडी करण्याचा दिला इशारा

नवी दिल्ली- नव्या कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांनी आता दिल्लीची कोंडी करण्याची घोषणा केली आहे. नव्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर कडाक्याच्या थंडीत गेल्या चार दिवसांपासून आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी संघटनांनी उत्तर दिल्लीतील बुराडी मैदानावर गेल्यानंतर चर्चा सुरु करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव अमान्य केला आहे. कोणत्याही अटीवर चर्चा करण्यास तयार नसल्याचे आंदोलक शेतकऱयांनी स्पष्ट केले आहे. दिल्लीत जाण्यासाठीचे सर्व पाच मार्ग बंद करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

शेतकऱ्यांनी रविवारपर्यंत फक्त सिंघू सीमा आणि टिकरी सीमा बंद केली होती. आता त्यांनी गुरुग्राम, गाझियाबाद आणि फरिदाबाद येथून राजधानीला जोडणारे महामार्ग बंद करणार असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, मध्यरात्री उशिरापर्यंत भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक झाली. ही बैठक सुमारे दोन तास चालली.

Tikri, Singhu borders are closed for any traffic movement: Delhi Traffic Police #DelhiChalo — ANI (@ANI) November 30, 2020

अमित शहांचा प्रस्ताव फेटाळला

गृहमंत्रालयानेही शेतकरी संघटनांना केंद्रीय मंत्र्यांचे एक उच्चस्तरीय पथक आंदोलक बुराडी मैदानात पोहोचल्यानंतर चर्चा करेल असे आश्वासन दिले होते. परंतु, शेतकरी संघटनांच्या बैठकीत आंदोलक शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला. कडाक्याच्या थंडीतही सिंघू सीमा आणि टिकरी सीमेवरच आंदोलन करण्यावर ठाम राहिले. आंदोलनस्थळ बदलण्याची सरकारची अट शेतकऱ्यांनी मान्य केली नाही. आंदोलकांनी बुराडी मैदान हे एक 'खुले कारागृह' असल्याचे म्हटले.

Farmers stay put at Singhu border (Delhi-Haryana border) as their protest against the Central Government's Farm laws continues. pic.twitter.com/XKUHQs3hDO — ANI (@ANI) November 30, 2020

दुसरीकडे, शनिवारी बुराडी येथे निरंकारी समागम मैदानावर गेलेल्या शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन कायम ठेवले. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी 32 शेतकरी संघटनांना थंडी आणि कोरोनाच्या परिस्थितीचा हवाला देत शेतकऱ्यांनी बुराडी मैदानात जाण्याचा दिलेला सल्ला आंदोलकांनी फेटाळला. शेतकऱ्यांसाठी सर्व सोयीसुविधा बुराडी मैदानावर करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. तरीही आंदोलक शेतकऱ्यांनी हे मान्य केले नाही.