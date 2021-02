आता संसदेला घेरणार, 40 लाख ट्रॅक्टर दिल्लीत आणणार; राकेश टिकैत यांचा इशारा

नवी दिल्ली- तीन कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलन आणखी सुरुच आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. सरकारने कृषी कायदे रद्द केले नाहीत, तक यावेळी संसदेला घेरले जाईल आणि यावेळी तेथे 40 लाख ट्रॅक्टर येतील, असं ते म्हणाले आहेत. तसेच त्यांनी शेतकऱ्यांना तयार राहण्यास सांगितलं आहे. कारण, केव्हाही दिल्लीत येण्याचे आवाहन केले जाऊ शकते. टिकैत मंगळवारी राजस्थानच्या सीकरमध्ये संयुक्त किसान मोर्चाच्या किसान महापंचायतला संबोधित करत होते. 'एनडीटीव्ही'ने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

केंद्र सरकारने ऐकावं, शेतकरी तेथेच आहेत आणि ट्रॅक्टरही तेथेच आहेत. पुढील आवाहन संसदेला घेरण्याचं असेल. सांगून संसदेवर जाऊ. यावेळी 4 लाख नाही, तर 40 लाख ट्रॅक्टर घेऊन जाऊ, असं राकेश टिकैत म्हणाले आहेत. शेतकरी इंडिया गेटच्या पार्कमध्ये शेती करेल, पीक उगवेल. संसदेला घेरण्याची तारिख संयुक्त मोर्चा ठरवेल. 26 जानेवारीच्या घटनेवरुन सरकारकडून शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचा कट रचण्यात आला. देशाच्या शेतकऱ्यांना तिरंग्यावर प्रेम आहे, पण या देशाच्या नेत्यांना नाही, असंही ते म्हणाले.

Our next call will be for a march to Parliament, and not just 4 lakh tractors but 40 lakh tractors will go there if farm laws are not taken back: BKU leader Rakesh Tikat at a farmers rally in Sikar, Rajasthan yesterday pic.twitter.com/OCQE9GxsQr

