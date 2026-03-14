Emotional Farmer Viral Video : 'उद्या माझ्या मुलीचं लग्न आहे, माझा माल कुणीतरी खरेदी करा'; भर बाजारात ढसाढसा रडला शेतकरी, पाहा सुन्न करणारा व्हिडिओ

Farmer Viral Video Before Daughter Wedding : लहरी हवामानामुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने त्यांची परिस्थिती अधिकच बिकट होत आहे. अशाच परिस्थितीचे चित्र गुना येथील नानाखेडी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पाहायला मिळाले. .मुलीच्या लग्नासाठी शेतीमाल विकण्याची धडपड करणाऱ्या एका शेतकऱ्याचा भावनिक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये तो शेतकरी 'माझा शेतीमाल खरेदी करा, उद्या माझ्या मुलीचं लग्न आहे,' अशी आर्त विनवणी करताना दिसत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रीपूरचक गावातील हा शेतकरी ताजी काढणी केलेली कोथिंबीर आणि मोहरी विकण्यासाठी बाजार समितीत आला होता. मुलीच्या लग्नासाठी लागणारा खर्च भागवण्यासाठी शेतीमाल विकून घरी जाणे अत्यावश्यक असल्याचे तो सांगत होता. सकाळपासून तो लिलाव प्रक्रियेची वाट पाहत होता. मात्र, कोथिंबिरीच्या बोली दरावरून व्यापारी आणि बाजार निरीक्षक यांच्यात वाद निर्माण झाला..वाद वाढल्यानंतर बाजार समितीतील लिलाव प्रक्रिया थांबवण्यात आली. एका व्यापाऱ्याने कोथिंबिरीसाठी प्रति क्विंटल ५७०० रुपये दर देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, पावतीवर ५४०० रुपये दर नोंदवण्यात आल्याचा आरोप संबंधित शेतकऱ्याने केला. या ३०० रुपयांच्या फरकावरून वाद अधिकच चिघळला. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, संबंधित निरीक्षकाने अरेरावीची भाषा वापरल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी बोली लावणेच थांबवले. परिणामी, बाजार समितीतील लिलाव प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली..शेतकऱ्याला अश्रू अनावरयामुळे पहाटेपासून शेतीमाल घेऊन आलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागली. संतप्त शेतकऱ्यांनी काही काळ 'एबी रोड' राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरत आंदोलन केले. दरम्यान, लिलाव प्रक्रिया बंद पडल्याने मुलीच्या लग्नासाठी शेतीमाल विकता न आल्यामुळे संबंधित शेतकरी भावूक झाल्याचे आणि त्याला अश्रू अनावर झाल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसून येत आहे..मंडी निरीक्षक शर्मा निलंबितही घटना उघडकीस आल्यानंतर मंडी सचिव आर. पी. सिंग यांनी मंडी निरीक्षक राजकुमार शर्मा यांना निलंबित केलं आहे. त्यांनी सांगितलं, की 'या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल आणि योग्य ती कारवाई केली जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना अशा अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही', असेही त्यांनी नमूद केले.