आंदोलक शेतकऱ्यांची दिल्ली सीमेवर होळी साजरी; कृषी कायद्याच्या जाळल्या प्रती

नवी दिल्ली : रंगांचा उत्सव मोठ्या धामधुमीत साजरा केला जातोय. देशावर सध्या कोरोनाचं संकट असलं तरी पुरेशी काळजी घेऊन उत्साह तोच राखून होळी खेळण्याचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत अनेकांनी देशवासियांना होळीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. यादरम्यानच तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात प्रदर्शन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी देखील जोरदार उत्साहाने होळी साजरी केली आहे. त्यांच्या या उत्साहपूर्ण रितीने होळी साजरे करतानाचा व्हिडीओ समोर आला आहे. यामध्ये दिसतंय की आंदोलक शेतकरी नाचगाणे करत एकमेकांना रंग लावून होळी साजरी करत आहेत.

#WATCH | Farmers protesting in Ghazipur at Delhi-Uttar Pradesh border for the last 123 days sing and dance as they celebrate #Holi.

"We demand that the government should accept our demand and take back the three farm laws so that we can go home," says a farmer. pic.twitter.com/6C5RaEUwNv

— ANI (@ANI) March 29, 2021