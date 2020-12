जिओची जाहिरात करणारे मोदी एकमेव पंतप्रधान; नवज्योतसिंग सिद्धूंची सडकून टीका

नवी दिल्ली : केंद्राने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेले 21 दिवस शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाचा आज 22 वा दिवस आहे. या दरम्यानच काँग्रेसचे नेते नवज्योत सिंह सिद्धू यांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर कठोर टीका केलीय. त्यांनी मोदी सरकारला कॉर्पोरेटधार्जिणं सरकार म्हटलं आहे. तसेच जो कुणी मोदी सरकारला विरोध करेल त्याला थेट देशद्रोही म्हटलं जातंय. ही आपल्या भारतीय संविधानाची लढाई आहे. हे देशाचे जाती-धर्माच्या नावावर विभाजन करु इच्छित आहेत, असंही नवज्योत सिंह सिद्धू यांनी म्हटलं आहे.

How Corporates are taking-over India ?? ... The Story of NPAs, Revenues Foregone, selling of Government Land & the murder of Public Sector Companies... Govt’s hidden Agenda !!#KissanEktaJindabad #AdaniAmbaniGang pic.twitter.com/LBF33cNNwn

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) December 17, 2020