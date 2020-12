मोबाईलपासून ते टिव्हीच्या सिग्नल्सचा दर्जा सुधारणारे सॅटेलाईट होणार लाँच

नवी दिल्ली : आपल्या मोबाईल फोनपासून ते टीव्हीच्या सिग्नल्सपर्यंतच्या सर्व गोष्टींचा दर्जा सुधारणाऱ्या कम्यूनिकेशन सॅटेलाईट सीएमएस-01 आज बुधवारी लाँच होणार आहे. याबाबतची माहिती इस्रोने दिली आहे. सॅटेलाईट पीएसएलव्ही-सी 50 रॉकेटमध्ये स्थापित केल्यानंतर 25 तासांचा मोठा काऊंटडाऊन सुरु करण्यात आला आहे. गुरुवारी दुपारी 3 वाजून 41 मिनिटांनी हे सॅटेलाईट चेन्नईपासून 120 किमी दूर श्रीहरीकोटामधील सतीश धवन अंतराळ केंद्राच्या दुसऱ्या लाँच पॅडवरुन पाठवले जाईल. मात्र, आजचे हे सॅटेलाईटचे लाँचिंग हवामानावर देखील अवलंबून आहे.

इस्रोने म्हटलं की, पीएसएलव्ही-सीएमएस-01 मिशनचे काऊंटडाऊन बुधवारी दुपारी 2:41 वाजता सतीश धवन अंतराळ केंद्रामध्ये सुरु झाले. हे पोलर सॅटेलाईट लाँच व्हेईकलचे 52 वे मिशन आहे. सीएमएस-01 (आधीचे नाव जीसॅट-12 आर) इस्रोचे 42 वे कम्यूनिकेशन सॅटेलाईट आहे. हे सॅटेलाईट कम्यूनिकेशन सॅटेलाईट फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रमचे एक्सटेंडेड सी बँडमध्ये सेवा उपलब्ध करुन देईल. या सॅटेलाईटच्या कार्यक्षेत्रात भारताची मुख्य भूमी, अंदमान निकोबार आणि लक्षदीप द्वीपसमूह असणार आहेत. श्रीहरीकोटाच्या सतीश धवन केंद्रातून लाँच होणारे हे 77 वे लाँच व्हेईकल मिशन असेल.

Countdown for the launch of #PSLVC50/#CMS01 mission commenced today at 1441 Hrs (IST) from Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota.

Launch is scheduled tomorrow at 1541 Hrs IST . pic.twitter.com/oYURy06OGc

— ISRO (@isro) December 16, 2020