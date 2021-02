'सरकारनं भींती उभारायचं काम करु नये'; राहुल गांधींची मोदी सरकारवर टीका

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक दिवस झाले आंदोलन सुरु आहे. प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाम निर्धारासह गेल्या 68 दिवसांपासून धरणे धरुन बसले आहेत. गेल्या प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या धुमश्चक्रीनंतर शेतकऱ्यांनी आता पुन्हा एकदा आपला निर्धार पक्का करुन सरकारला नमवण्यासाठी कंबर कसली आहे. दुसरीकडे सरकार हरतर्हेने शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन चिरडून टाकण्याच्या प्रयत्नात आहे. आंदोलन स्थळी इंटरनेट, वीज-पाण्याची सुविधा बंद केली गेली आहे. तसेच जाण्यायेण्याचे मार्ग देखील रस्त्यात टोकदार मोठे खिळे ठोकून बंद केले गेले आहेत. मजबूत असं बॅरिकेडींग केलं गेलं आहे. यावर आता काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यानी टीका केली आहे.

Delhi: Police personnel continue to be deployed at Singhu border where farmers' protest against three farm laws enters day 69; latest visuals from near the protest site pic.twitter.com/YH9kX0wihg

— ANI (@ANI) February 2, 2021