Tractor Parade Live : पोलिस-शेतकऱ्यांमध्ये दिल्ली सीमेवर संघर्ष; लाठीचार-अश्रुधूराचा वापर

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांच्या विरोधात चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज 62 वा दिवस. तर आज भारताचा 72 वा प्रजासत्ताक दिन! यानिमित्ताने शेतकऱ्यांकडून आज 'किसान गणतंत्र परेड' काढण्यात येणार आहे. लाखो शेतकरी ट्रॅक्टर रॅलीच्या माध्यमातून कृषी कायद्यांना विरोध करणारी आपली मागणी पुढे रेटत आहेत. या ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये हजारो शेतकरी सिंघु, टीकरी आणि गाजीपूर बॉर्डरवर जमले आहेत. जिथे पहावं तिथे शेतकऱ्यांचे तिरंग्यानी सजलेले ट्रॅक्टर पहायला मिळत आहेत. या ट्रॅक्टर रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर दहशतवादी हल्ल्याची शक्यता वर्तवली गेली होती. त्यामुळे कडोकोट सुरक्षा केली गेली आहे. या परेडचे लाईव्ह अपडेट्स...

Updates :

- शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या दिशेने कूच केली आहे. बऱ्याच ठिकाणी गोंधळाची परिस्थिती आहे. ट्रॅक्टर्समुळे रस्ते जाम झाले आहेत. मार्ग काढण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून बॅरिकेड्स तोडण्याचे प्रयत्न होत आहेत. याला रोखण्यासाठी पोलिस लाठीचार आणि अश्रुधुराचा वापर करत आहेत.

#WATCH Protestors at Karnal bypass break police barricading to enter Delhi as farmers tractor rally is underway in the national capital#FarmLaws pic.twitter.com/pzfJs6Ioef — ANI (@ANI) January 26, 2021

- आऊटर रिंगरोडच्या दिशेने शेतकरी रवाना. गाजीपूरमध्येही अश्रुधुराचा वापर

#WATCH Protestors push through police barricading on Delhi-Meerut Expressway near Pandav Nagar#FarmLaws pic.twitter.com/X452wvwBZ6 — ANI (@ANI) January 26, 2021

- पोलिसांच्या गाडीवर आंदोलक चढलेले दिसून आले आहेत. मुकरबा चौकात शेतकरी बॅरिकेड्स काढताना दिसत आहेत.

#WATCH Protestors seen on top of a police vehicle and removing police barricading at Mukarba Chowk in Delhi#FarmLaws pic.twitter.com/TvDWLggUWA — ANI (@ANI) January 26, 2021

VIDEO : जे शेतकरी दिल्लीतील सिंघू बॉर्डरवरील संजय गांधी ट्रान्सपोर्ट नगरवर पोहोचले आहेत, त्यांच्यावर पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला आहे.

#WATCH Police use tear gas on farmers who have arrived at Delhi's Sanjay Gandhi Transport Nagar from Singhu border#Delhi pic.twitter.com/fPriKAGvf9 — ANI (@ANI) January 26, 2021

- आम्ही रिंगरोडच्या दिशेने जात आहोत. मात्र पोलिस आम्हाला अडवत आहेत. आम्ही त्यांना त्यांच्या वरिष्ठांशी बोलण्यासाठी 45 मिनिट दिले आहेत. आम्ही शांततेने परेड काढत आहोत. ते ज्या मार्गावरुन आम्हाला जायला सांगत आहेत, तो आधी ठरवलेला निर्धारित मार्ग नाहीये. पोलिस आम्हाला अडवत आहेत. असं किसान मजदूर संघर्ष कमिटीचे सतनाम सिंग पन्नू यांनी म्हटलं आहे.

We've to move towards Ring Road but police is stopping us. We've given them 45 mins to speak to their seniors. We're carrying out a peaceful parade. The route they are asking us to follow wasn't agreed upon: Satnam Singh Pannu, Kisan Mazdoor Sangharsh Committee at Singhu Border pic.twitter.com/5JljXK4xDR — ANI (@ANI) January 26, 2021

- सिंघू बॉर्डरव पोलिस आणि शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष सुरु आहे. मुबारका चौकात पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली आहे.

- दिल्लीतील मुकरबा चौकात गोंधळ सुरु आहे. पोलिसांनी लाठीचारासह अश्रुधुराचा वापर केला आहे.

Delhi: Police use tear gas to disperse farmers at Sanjay Gandhi Transport Nagar Farmers tractor rally form Singhu border arrived here pic.twitter.com/g36JzH4ke4 — ANI (@ANI) January 26, 2021

- नोएडा सीमेवर शेतकऱ्यांनी बॅरिकेड्स तोडले. पोलिसांनी अश्रुधुराचा केला वापर

- सिंघू बॉर्डरवरील ट्रॅक्टर रॅली दिल्लीतील संजय गंधी ट्रान्सपोर्ट नगरपर्यंत पोहोचली आहे. ही रॅली पुढे डीटीयू-शाहबाद-एसबी डेअरी-दारवाला-बावना टी पॉइंट-कांजवाला चौक-खारखोडा टोल प्लाझा मार्गे जाणार आहे.

Tractor rally from Singhu border reaches #Delhi's Sanjay Gandhi Transport Nagar The rally will proceed towards DTU-Shahbad-SB Dairy-Darwala- Bawana T-point- Kanjawala Chowk-Kharkhoda toll plaza pic.twitter.com/zt73byudV4 — ANI (@ANI) January 26, 2021

- टिकरी बॉर्डरवरुन ट्रॅक्टर रॅलीने दिल्लीत प्रवेश केला आहे.

- आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिल्ली-हरयाणाच्या टिकरी बॉर्डरवरचे पोलिस बॅरिकेडींग तोडले आहेत. सिंघू बॉर्डरवरील बॅरिकेड्स तोडून शेतकरी ट्रॅक्टरवरुन पुढे सरसावत आहेत.

#WATCH Protesting farmers break police barricading at Delhi-Haryana Tikri border Farmers are holding tractor rally today in protest against Centre's three Farm Laws#RepublicDay pic.twitter.com/3tI7uKSSRM — ANI (@ANI) January 26, 2021

दरम्यान कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी या परेडच्या आयोजनावर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, शेतकऱ्यांना 26 जानेवारी ऐवजी इतर कोणत्याही दिवसाची निवड केली असती, परंतु त्यांनी हाच दिवस निवडला. शेतकर्‍यांची ही रॅली शांततेत पार पडेल, याची काळजी त्यांनी घ्यायला हवी. कारण पोलिस प्रशासनासाठी देखील चिंताजनक बाब आहे.

#WATCH: A large number of farmers, along with their tractors, head towards Delhi, as part of their tractor rally on #RepublicDay today. Visuals from Singhu Border (Delhi- Haryana). pic.twitter.com/zCe2amWts1 — ANI (@ANI) January 26, 2021

ट्रॅक्टर परेडमध्ये 2 लाख ट्रॅक्टर होणार सामील

तीन नव्या कृषी कायद्यांचा विरोध करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी म्हटलं की त्यांची परेड दिल्लीत प्रवेश करणार नाही. तसेच प्रजासत्ताक दिनाची मुख्य परेड पार पडल्याशिवाय शेतकऱ्यांची परेड सुरु होणार नाही, अशी स्पष्टता आंदोलकांकडून देण्यात आली आहे. त्यांच्या या ट्रॅक्टर परेडमध्ये जवळपास दोन लाख ट्रॅक्टर सहभागी होणार असल्याची माहिती आहे. ही परेड सिंघु बॉर्डर, टिकरी आणि गाजीपुर मार्गे जाईल.

Delhi: Security tightened in the national capital; visuals from ITO, Yamuna Bridge and Subramaniam Bharti Marg areas.#RepublicDay pic.twitter.com/qxz6TlqIoC — ANI (@ANI) January 25, 2021

करनाल बायपासवर उभारली भिंत

या ट्रॅक्टर रॅलीच्या पार्श्वभूमीवर करनाल बायपासवर एक तात्पुरती भिंत उभी केली आहे. या गाड्यांना राजधानी प्रवेश दिला जाणार नाही.