''पाकिस्तान आमचं संरक्षण करतोय, भारताकडून आता अपेक्षा नाही'', माजी मुख्यमंत्र्याच्या विधानानं खळबळ

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांच्या एका विधानामुळे राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. पाकिस्तान काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर मांडत असल्याचं सांगत त्यांनी भारत सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘पाकिस्तानच आपलं संरक्षण करत आहे, अन्यथा दिल्लीचे इरादे चांगले नाहीत,’ असं विधान त्यांनी बारामुल्ला येथील सभेत केलं. त्यांच्या या वक्तव्यावर भाजपने तीव्र आक्षेप घेतला असून, अब्दुल्ला यांनी देशाची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे..शनिवारी बारामुल्ला येथे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना फारुख अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. भारत सरकारकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा कशी ठेवता, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आपल्या हक्कांसाठी लढण्याचं धैर्य ठेवा, अन्यथा तुमची ओळखच पुसली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. पाकिस्तान काश्मीरचा प्रश्न जगभर मांडत असल्याचा उल्लेख करताना, आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे भारत सरकार सध्या शांत असल्याचं ते म्हणाले. त्यांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे..Pakistan Match Fixing : पाकिस्तानी फिक्सर, इंग्लंड दौऱ्यावर संशयास्पद घडामोडी! फोन जप्त, PCB कडून चौकशी; खूप मोठी नावं अडकणार? .फारुख अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० पुन्हा लागू करण्यासाठी संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धारही व्यक्त केला. एक दिवस हा विशेष दर्जा पुन्हा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवलं होतं. तेव्हापासून या निर्णयावरून राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद कायम आहेत..याशिवाय, देशातील मुस्लिमांनी एकत्र येण्याचं आवाहनही अब्दुल्ला यांनी केलं. भाजपशासित काही राज्यांमध्ये मुस्लिमांची घरं, दुकानं आणि धार्मिक स्थळांवर कारवाई होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. अशा परिस्थितीत समाजाने एकजुटीने उभं राहण्याची गरज असल्याचं ते म्हणाले..'सगळ्या अॅक्टरचे अफेअर्स असतात' फराहने प्रश्न विचारताच रितेशने दिली 'अशी' प्रतिक्रिया, Viral Video.फारुख अब्दुल्ला यांच्या विधानावर जम्मू-काश्मीर भाजपचे अध्यक्ष सत शर्मा यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. भारतात मिळणाऱ्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यामुळेच अब्दुल्ला अशी विधानं करू शकतात, असं ते म्हणाले. पाकिस्तानमध्ये अशी वक्तव्यं केली असती, तर त्यांना तिथे एवढी मोकळीक मिळाली नसती, असाही दावा त्यांनी केला. कलम ३७० मुळे महिलांचे अधिकार हिरावले गेले होते, असा आरोप करत शर्मा यांनी जम्मू-काश्मीरमधील मुस्लिम भारतात सुरक्षित असल्याचं म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.