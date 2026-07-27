देश

फास्ट ट्रॅक कोर्टाला पहिल्याच दिवशी ब्रेक, CBIचे वकीलच आले नाहीत; पेपर फुटी प्रकरणी सुनावणी ढकलली पुढे

Fast Track Court पेपर फुटी प्रकरणी केंद्र सरकारकडून फास्ट ट्रॅक कोर्टाची घोषणा करण्यात आलीय. मात्र या कोर्टाचं पहिल्या दिवसाचं कामकाजच होऊ शकलं नाही. सीबीआयचे वकील हजर न झाल्यानं सुनावणी पुढे ढकलावी लागली.
First Day Setback for Fast Track Court in Paper Leak Case

First Day Setback for Fast Track Court in Paper Leak Case

Esakal

सूरज यादव
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पेपरफुटी होऊ नये यासाठी सरकारकडून फास्ट ट्रॅक कोर्टची तरतूद करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. नीट पेपर फुटी प्रकरणी सुनावणीसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टही स्थापन केलं. मात्र सोमवारी पहिली सुनावणी होऊ शकली नाही. पहिल्याच दिवशी फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या कामकाजाला फटका बसला. त्यामुळे सुनावणी ३ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.

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