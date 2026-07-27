फास्ट ट्रॅक कोर्टाला पहिल्याच दिवशी ब्रेक, CBIचे वकीलच आले नाहीत; पेपर फुटी प्रकरणी सुनावणी ढकलली पुढे

पेपरफुटी होऊ नये यासाठी सरकारकडून फास्ट ट्रॅक कोर्टची तरतूद करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. नीट पेपर फुटी प्रकरणी सुनावणीसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टही स्थापन केलं. मात्र सोमवारी पहिली सुनावणी होऊ शकली नाही. पहिल्याच दिवशी फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या कामकाजाला फटका बसला. त्यामुळे सुनावणी ३ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, नीट पेपर फुटी प्रकरणी फास्ट ट्रॅक कोर्टाचं पहिल्या दिवशीचं कामकाज होऊ शकलं नाही. सीबीआयचे वकील न्यायालयात हजर राहू शकले नाही. त्यामुळे कोर्टाला पुढची तारीख देत सुनावणी पुढे ढकलण्याची वेळ आली..आंदोलन आहे म्हणजे लाठीचार्ज करा असं नाही; पोलीस कारवाईवरून सरन्यायाधीशांनी सुनावलं, दिले शिस्तीचे धडे.विशेष न्यायमूर्ती अनु ग्रोवर बलिगा यांच्या फास्ट ट्रॅक कोर्टात नीट पेपर प्रकरणी अटक केलेल्या विकास बिवाल आणि दिनेश बिवाल यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी होणार होती. आरोपींचे वकील एपी सिंह हे न्यायालयात हजर होते. मात्र सीबीआयचे वकील कोर्टात पोहोचलेच नाहीत. कोर्टाने आदेश दिला की, या प्रकरणी तात्काळ सरकारी वकिलाची नियुक्ती करावी..दिल्लीच्या राउज अवेन्यू कोर्टात या प्रकरणी पुढील सुनावणी ३ ऑगस्टला होणार आहे. पुढील सुनावणीत सरकारी वकील उपस्थित असावेत असं स्पष्ट शब्दात कोर्टानं बजावलंय. या न्यायालयात परीक्षांमधील अनियमितता आणि पेपरफुटी प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. सरकारने कायद्यात बदलासाठी सुधारणा विधेयक सादर केलं आहे. नव्या कायद्यानुसार पेपरफुटी प्रकरणी दंड पाचपट वाढवला आहे तर आरोपींना १० वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे..दिनेश आणि विकास बिवाल यांनी सीबीआयने पेपरफुटी प्रकरणी अटक केलीय. एकूण १३ आरोपींना अटक करण्यात आलीय. त्यांच्यावर नीट पेपरफुटीनंतर उमेदवारांपर्यंत तो पेपर पोहोचवल्याचा आरोप आहे. पंतप्रधान मोदींनी २३ जुलै रोजी पेपर फुटी प्रकरणांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना केली जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.