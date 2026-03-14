FASTag Annual Pass वार्षिक टोल पास झाला महाग, १ एप्रिलपासून नवे दर लागू

New Toll Pass Rates Announced for FASTag Users राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी आता मोठी बातमी समोर आलीय. नेहमी प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना सूट मिळावी यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने वार्षिक टोल पास सुरू केला होता. आता त्या पासचे शुल्क वाढवण्यात आलं आहे. १ एप्रिलपासून वार्षिक पाससाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून वार्षिक टोल पासच्या दरात वाढ केल्याचं सांगण्यात आलंय..एनएचएआयने दिलेल्या माहितीनुसार, आता १ एप्रिल २०२६ पासून वाहनधारकांना वार्षिक टोल पाससाठी ३ हजार रुपयांऐवजी ३ हजार ७५ रुपये मोजावे लागतील. नवा दर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ यासाठी लागू असेल. हा पास खासगी वाहनांसाठी असतो. ज्यात वैध आणि चालू फास्ट टॅग असतो. वार्षिक टोल पासचे नवे दर नव्या आर्थिक वर्षात लागू होतील..नव्या नियमानुसार, ३ हजार ७५ रुपये वार्षिक टोल पाससाठी मोजावे लागतील. यामध्ये एक वर्ष किंवा २०० वेळा टोल क्रॉसिंग करता येणार आहे. यात जे आधी होईल ते लागू असेल. जर एक वर्ष होण्याआधीच २०० वेळा टोल क्रॉस केले तर पासची वैधता संपुष्टात येईल..एनएचएआयने सर्व टोल नाके आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिला आहे की १ एप्रिल २०२६ पासून नवे दर लागू करण्यात यावेत. तसंच याबाबतची माहिती प्रवासी आणि वाहनधारकांना द्यावी. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, टोल शुल्काशी संबंधित दरांचा दरवर्षी आढावा घेतला जातो. त्यानंतर दरात बदल केले जातात. त्यानुसारच वार्षिक टोल पासच्या दरात वाढ करण्यात आलीय.