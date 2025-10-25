देश

स्कॉर्पिओनं उडवलं, नंतर १५ गोळ्या झाडल्या; बापलेकाला संपवलं, कोर्टात तारखेला जाताना घेतला हत्येचा बदला

सोनीपत इथं भररस्त्यात बापलेकाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी या हत्या झाल्याची माहिती समोर आलीय. या प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे.
Sonipat Double Murder Revenge Killing Father and Son Shot Dead After Car Attack

Sonipat Double Murder Revenge Killing Father and Son Shot Dead After Car Attack

Esakal

सूरज यादव
Updated on

सोनीपतमध्ये राष्ट्रीय महामार्गावर बाप-लेकाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. गोळ्या झाडण्याआधी हल्लेखोरांनी दुचाकीला स्कॉर्पिओने धडक देत उडवलं. त्यानंतर जखमी अवस्थेत पडलेल्या दोघांवर १५ गोळ्या झाडण्यात आल्या. यात बाप-लेकाचा जागीच मृत्यू झाला. पाच वर्षांपूर्वी नितीन सैनी हत्याकांडात दोघेही आरोपी होते. त्याचा बदला घेण्यासाठी दोघांची हत्या करण्यात आलीय. या प्रकरणी पोलिसांच्या पाच पथकांकडून आरोपींचा शोध घेतला जात आहे.

Loading content, please wait...
Haryana
crime
murder

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com