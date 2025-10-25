स्कॉर्पिओनं उडवलं, नंतर १५ गोळ्या झाडल्या; बापलेकाला संपवलं, कोर्टात तारखेला जाताना घेतला हत्येचा बदला

सोनीपतमध्ये राष्ट्रीय महामार्गावर बाप-लेकाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. गोळ्या झाडण्याआधी हल्लेखोरांनी दुचाकीला स्कॉर्पिओने धडक देत उडवलं. त्यानंतर जखमी अवस्थेत पडलेल्या दोघांवर १५ गोळ्या झाडण्यात आल्या. यात बाप-लेकाचा जागीच मृत्यू झाला. पाच वर्षांपूर्वी नितीन सैनी हत्याकांडात दोघेही आरोपी होते. त्याचा बदला घेण्यासाठी दोघांची हत्या करण्यात आलीय. या प्रकरणी पोलिसांच्या पाच पथकांकडून आरोपींचा शोध घेतला जात आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, धर्मबीर सिंह आणि त्यांचा मुलगा मोहित हे सोनीपत न्यायालयात तारखेसाठी जात होते. मोहितवर २०२०मध्ये झालेल्या नितीन सैनीच्या हत्येचा गुन्हा दाखल आहे. मोहितचे आजोबा आणि धर्मबीरचे वडील बुधराम यांनी पोलिसात बाप-लेकाच्या हत्या प्रकरणी तक्रार दाखल केलीय..पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत बुधराम यांनी म्हटलं की, आम्ही तिघंही एकत्रच बाईकवरून निघालो होतो. पण चौकाजवळ मी उतरलो. त्यानंतर काही वेळातच समोरून आलेल्या स्कॉर्पिओने मोहित आणि धर्मबीर यांच्या दुचाकीला धडक दिली. यामुळे दोघेही रस्त्याच्या बाजूला सर्विस लेनवर जाऊन जखमी अवस्थेत पडले..कबाली हत्तीनं अडवला रस्ता, १८ तास वाहतूक ठप्प; वाहनांच्या रांगा, VIDEO VIRAL.दुचाकीवरून पडलेल्या दोघांवर हल्लेखोरांनी बेछूट गोळीबार सुरू केला. जवळपास १५ गोळ्या झाडण्यात आल्या. हल्लेखोरांनी धर्मबीर आणि मोहित यांच्या शरिराची चाळण केली. मोहितच्या हेल्मेटमधून गोळ्या आरपार गेल्या होत्या. दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला..हल्लेखोरांची स्कॉर्पिओ रेलिंगला धडकली आणि त्याची टायर अडकली. तिन्ही आरोपी गाडी घटनास्थळी सोडून फरार झाले. त्यांनी एक दुचाकी चोरी करून तिथून पळ काढला. दुचाकी चोरी प्रकरणीसुद्धा पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.