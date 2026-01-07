देश

Crime: पप्पा, मला मासिक पाळी आलीये... पैशांच्या लालसेपुढे पित्याचं नातं हरपलं; मुलीला वैश्याव्यवसायात ढकललं

Father Sells Daughter For Money: पैशांसाठी पित्यानेच मुलीचा विश्वासघात केल्याची घटना समोर आली आहे. पित्याने ५ हजार रुपयांसाठी मुलीचे आयुष्य पणाला लावले आहे. यात अनेकांना अटक केली आहे.
Father Sells Daughter For Money

Father Sells Daughter For Money

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

समाजात वडिलांना आपल्या मुलांचा रक्षक मानले जाते. मात्र कर्नाटकातील चिक्कमंगळुरु जिल्ह्यातील बिरूर येथे मानवतेला लाजवेल अशी एक घटना समोर आली आहे. पैशाच्या लोभापायी एका वडिलांनी आपल्याच अल्पवयीन मुलीला वेश्याव्यवसायात ढकलले. या घृणास्पद गुन्ह्यात मुलीची आजी देखील सहभागी होती. पोलिसांनी आतापर्यंत वडील आणि आजीसह १२ आरोपींना अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
Karnataka
crime
Crime News
crime news in marathi
Prostitute
crime news marathi
Prostitution
crime news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com