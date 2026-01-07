Crime: पप्पा, मला मासिक पाळी आलीये... पैशांच्या लालसेपुढे पित्याचं नातं हरपलं; मुलीला वैश्याव्यवसायात ढकललं

समाजात वडिलांना आपल्या मुलांचा रक्षक मानले जाते. मात्र कर्नाटकातील चिक्कमंगळुरु जिल्ह्यातील बिरूर येथे मानवतेला लाजवेल अशी एक घटना समोर आली आहे. पैशाच्या लोभापायी एका वडिलांनी आपल्याच अल्पवयीन मुलीला वेश्याव्यवसायात ढकलले. या घृणास्पद गुन्ह्यात मुलीची आजी देखील सहभागी होती. पोलिसांनी आतापर्यंत वडील आणि आजीसह १२ आरोपींना अटक केली आहे..एक अल्पवयीन मुलीने काही काळापूर्वी तिच्या आईला गमावली आणि ती शिक्षण घेत असताना नातेवाईकांसोबत राहत होती. १२वी पूर्ण केल्यानंतर ती तिच्या वडिलांच्या घरी परतली. तिला तिच्या वडिलांकडून पाठिंबा मिळेल अशी आशा होती. परंतु तिला हे माहित नव्हते की तिचे स्वतःचे रक्त तिच्यावर व्यापार करण्याची तयारी करत आहे. डिसेंबरमध्ये वडील आपल्या मुलीला तिच्या आजीच्या घरी घेऊन गेले..धक्कादायक! आधी तोंडावर उशी धरली, नंतर पत्नीनं पतीला रात्रीतच गुप्तांग दाबून संपवलं; सासूला जाताना म्हणाली, 'तो उशीरा झोपून...'.दोन दिवसांच्या वास्तव्यादरम्यान आजी आणि वडिलांनी मुलीला विकण्याचा कट रचला. भरत शेट्टी नावाचा एक माणूस आला. त्याने वडिलांना आमिष दाखवले आणि जर तो या व्यवसायात सामील झाला तर त्याला दररोज ५,००० रुपये मिळतील असे आश्वासन दिले. वडिलांनी फक्त काही रुपयांसाठी आपल्या मुलीची प्रतिष्ठा विकत घेतली. आरोपी वडील आपल्या मुलीला भरत शेट्टीसोबत मंगळुरूला घेऊन गेले..वाटेत मुलीने तिच्या वडिलांना सांगितले की, तिला मासिक पाळी येत आहे. ती आजारी आहे, परंतु लोभी वडील त्यावर ठाम राहिले. दुसऱ्या दिवशी भरत शेट्टीने मुलीला धमकी दिली की काही पुरुष येतील आणि तिला त्यांच्यासोबत लैंगिक संबंध ठेवावे लागतील. २० ते ४५ वयोगटातील चार पुरूषांनी तिच्यावर आळीपाळीने बलात्कार केला. जेव्हा मुलीने विरोध केला आणि तिच्या वयाचे कारण देऊन सोडून देण्याची विनंती केली तेव्हा आरोपीने तिचे ऐकले नाही..आरोपी भरत शेट्टीला पैसे देऊन त्यांनी पीडितेचे दोन दिवस लैंगिक शोषण सुरू ठेवले. धाडस करू अल्पवयीन मुलीने पोलिसात तक्रार दाखल केली. ज्यामुळे पोलीस विभागात खळबळ उडाली. पोलिसांनी जलदगतीने कारवाई करत पीडितेचे वडील, आजी आणि मुख्य आरोपी भरत शेट्टीसह एकूण १२ जणांना अटक केली..BJP Woman Worker Assault : भाजपच्या महिला कार्यकर्त्याला विवस्त्र करुन मारहाण केल्याचा आरोप, पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं नेमकं काय घडलं ?.तपासात असे दिसून आले आहे की, भरत शेट्टी हा दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात एक मोठी वेश्याव्यवसाय टोळी चालवतो. त्याच्याविरुद्ध मंगळुरू आणि उडुपीमध्ये आधीच आठपेक्षा जास्त वेश्याव्यवसायाचे गुन्हे दाखल आहेत. या रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या इतर व्यक्तींना पकडण्यासाठी पोलिस आता छापे टाकत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.