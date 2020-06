विवाह उत्साहात साजरा पण नवरी ऐवजी होती...

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) : राज्यात एका विवाहाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. विवाहाची छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, नवरी ऐवजी मुलीचा पुतळा होता. पुतळ्या मागचे कारण ऐकल्यानंतर अनेकांना धक्का बसत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्याने कार्यालयात शिपायाकडून घेतले पाय चेपून...

प्रयागराज शहरापासून 30 किलोमीटर अंतरावर घूरपूर भागातील भैदपूर गावात हा अनोखा विवाह पार पडला आहे. गावातील शिवमोहन पाल (वय 90) यांना नऊ मुले आहेत. यापैकी आठ मुलांचा विवाह झाला आहे. पंचराज हा नववा मुलगा. त्याच्या विवाहाची जोरदार तयारी सुरू होती. विवाहाच्या दिवशी कुटुंबामध्ये उत्साहाचे वातारवरण होते. पंचराजच्या हातावर मेहंदी काढण्यात आली होती. नवीन कपडे घालून, त्याची मिरवणूक काढण्यात आली. घरापुढे मंडप टाकण्यात आला होता. महिलांनी लग्नाची गाणीही म्हटली. विवाहाला निवडक नातेवाईकांनी उपस्थिती लावली होती. विवाहाचा मुहुर्त जवळ येऊन ठेपला आणि नवरदेव विवाहासाठी सज्ज झाला. नवरदेवासमोर एक युवतीचा पुतळा ठेवण्यात आला. मंगलाष्टके संपल्यानंतर पंचराजने पुतळ्याच्या गळ्यात हार घातला. शिवाय, पंचराजने पुतळ्यासोबत सात फेरेही घेतले आणि विवाह पार पडला.

Prayagraj: A man was married to an effigy in Ghurpur as per his father's wish. Father of the bridegroom says, "I have 9 sons of which 8 were married. My 9th son has no property and is not intelligent, so I got him married to an effigy. (18.06.2020) pic.twitter.com/FiONuWdAQO

— ANI UP (@ANINewsUP) June 18, 2020