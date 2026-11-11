मुलाने नववीच्या सहामाही परीक्षेत चांगले गुण मिळवले, वडिलांनी दीड कोटींची कार दिली गिफ्ट

Gld.बीएमडब्ल्यू कार गिफ्ट मिळालेल्या विद्यार्थ्याचं नाव मोहम्मद तलहा असं आहे. तो पश्चिम बंगालमधील पूर्व बर्धमान जिल्ह्यातील पराज गावात राहतो. मोहम्मद सध्या नववीच्या वर्गात शिकतोय. त्याने नुकतीच सहामाही परीक्षा दिली होती. या परीक्षेत चांगले गुण मिळवल्यानंतर त्याच्या वडिलांनी त्याला हे महागडं गिफ्ट दिलं. शमसुद्दीन मिद्या असं त्याच्या वडिलांचं नाव आहे. ते व्यावसायिक आहेत..अदाणींचे ४ उत्तराधिकारी! २ मुलांसह पुतण्यांवर जबाबदारी सोपवण्याचा प्लान; १७ लाख कोटींचे साम्राज्य कोण सांभाळणार?.मोहम्मदला BMW M4 Competition ही कार खूप आवडत होती. त्याने अनेकदा वडिलांकडे या कारची मागणी केली होती. परीक्षेत चांगले गुण मिळाल्यानंतर वडिलांनी त्याची इच्छा पूर्ण करण्याचं ठरवलं. यासाठी ते मुंबईला गेले तिथून त्यांनी ही कोट्यवधींची आलिशान कार खरेदी केली. त्यानंतर एका खास कंटेनरमधून ही कार पश्चिम बंगालमधील त्यांच्या गावात आणण्यात आली. कार गावात पोहोचल्यानंतर ती पाहण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती..वडिलांना महागड्या गाड्यांचा शौकशमसुद्दीन यांना महागड्या गाड्यांची आवड आहे. त्यांच्या गाड्यांच्या संग्रहात रेंज रोव्हर आणि व्होल्वो यांसारख्या गाड्यांचा समावेश आहे. आता त्यात BMW M4 Competition ची भर पडली आहे. कार गिफ्ट म्हणून मिळाली असली तरी तलहा सध्या स्वतः ही कार चालवू शकणार नाही. कारण त्याचं वय अवघं १५ वर्षे आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे वाहन चालवण्याचा परवानाही नाही.पण त्याला मिळालेल्या या कोट्यवधींच्या भेटीची सध्या परिसरात आणि सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.