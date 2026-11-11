देश

मुलाने नववीच्या सहामाही परीक्षेत चांगले गुण मिळवले, वडिलांनी दीड कोटींची कार दिली गिफ्ट

Class 9 Student Gets BMW पश्चिम बंगालमधील एका वडिलांनी आपल्या मुलाला दिलेलं गिफ्ट सध्या चर्चेचा विषय ठरलं आहे. परीक्षेत यश मिळवल्यानं वडिलांनी मुलाला दीड कोटींची कार गिफ्ट दिलीय.
Class 9 Student Gets BMW

Class 9 Student Gets BMW

Esakal

सूरज यादव
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