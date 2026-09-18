५ वर्षाच्या लेकीचा मृतदेह फ्रीजमध्ये ठेवला, बापानं स्वत:ला संपवलं; खोलीत फुगे अन् मेणबत्त्या, ३ चिठ्ठ्यांमध्ये सगळं लिहिलं

गुजरातच्या अमरेली जिल्ह्यात वडिलांनी ५ वर्षीय मुलीची हत्या केल्यानंतर स्वत:चंही आयुष्य संपवल्याच्या घटनेनं खळबळ उडालीय. ४० वर्षीय किशोर धनक यांनी मुलीची निर्घृण हत्या केली. त्यानंतर स्वत: आत्महत्या केली. ही घटना घडलेल्या खोलीत फुग्यांची सजावट करण्यात आली होती. तसंच मेणबत्त्याही लावल्या होत्या..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, किशोर धनक कन्स्ट्रक्शन साइटवर सुपरवायजर म्हणून काम करत होते. बुधवारी मुलीसोबत ते घरी आले. त्यांनी मुलीची हत्या केली. त्यानंतर चिमुकलीचा मृतदेह फ्रीजमध्ये ठेवला आणि स्वत:चं आयुष्यही संपवलं. किशोर धनक यांचा मृतदेह सापडलेल्या खोलीत तीन सुसाइड नोट सापडल्या आहेत. एका चिठ्ठीत लिहिलं होतं की, पर्सनल लोन घेतलं होतं आणि ती रक्कम बांधकामाच्या कामात वापरली होती. पण त्यात मित्रांकडून फसवणूक झाली..दहावीत शिकणाऱ्या १६ वर्षीय मुलीने १५व्या मजल्यावरून मारली उडी, घटनास्थळी सापडली चिट्ठी.किशोर यांची पत्नी मंजुबेन यांनी पोलिसात दिलेल्या तक्रारीत म्हटलं की, किशोरला ७ लाख २५ हजार मिळणार होते. पण त्याच्या सहकाऱ्यांनी पैसे दिले नाहीत. यामुळे किशोरकडे पैसेच उरले नाहीत. शेवटी कर्ज कसं फेडायचं या विवंचनेत तो होता. यामुळेच मुलीसह आत्महत्या करत असल्याचा उल्लेख चिठ्ठीत लिहिलाय..मुलीची हत्या का केली याचंही कारण किशोरने लिहिलंय. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, किशोरला आपल्यानंतर मुलीला त्रास होऊ नये यासाठी तिची हत्या केल्याचं म्हटलंय. तर तिसऱ्या चिठ्ठीत माफी मागितली असून मृतदेह फ्रीजमध्ये ठेवल्याचं म्हटलंय..लेकीच्या हत्येआधी तिला पांढरे कपडे घातले होते. डोक्यावर दुपट्टा ठेवला होता. तर खोलीत फुग्यांची आणि मेणबत्त्यांची सजावट होती. फ्रीजमध्येही तिला कापडात गुंडाळून ठेवलं होतं. ओठात तुळशीची पाने होती. खोलीत आणि फ्रीजमध्ये काही चॉकलेट्स ठेवली होती.पास केला जात आहे..किशोरला त्याच्या मुलीचा शेवटचा वाढदिवस साजरा करायचा होता असं दिसतं. तिचा वाढदिवस नव्हता तरी फ्रीजवर हॅप्पी बर्थडे हिमांशी असं लिहिलेला कागद होता. पोलिसांनी या प्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून अधिक त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.